Mesmo classificado, Petkovic não se satisfaz com desempenho da Suíça: "Precisamos querer mais"

Mesmo após o empate contra a Costa Rica, por 2 a 2, a Suíça avançou às oitavas de final da Copa do Mundo e enfrenta a Suécia, na próxima terça-feira (3). Ao final da partida, que deu a classificação aos suíços, o técnico Vladimir Petkovic concedeu entrevista coletiva na área reservada para a imprensa, no estádio Níjni Novgorod.

Apesar da vitória, Petkovic não terá o lateral-direito Lichtsteiner e o meio-campista Schar, na partida contra a Suécia por terem sido penalizados com o segundo cartão amarelo e irão cumprir suspensão no jogo das oitavas. Caso a Suíça avance para as quartas de final, ambos voltam à equipe.

"Nós temos dois jogadores suspensos, mas também temos 23 jogadores no nosso elenco e estou feliz de ter a confiança da equipe nestes outros jogadores que não vem atuando com frequência. Tenho certeza que os substitutos que irão a campo contra a Suécia, darão os mesmos 120% que os titulares vem dando eu acho que essa é a vantagem da nossa equipe, temos ligação. Claro, sinto muito pelas ausências, mas não temos tempo de ficarmos lamentando", frisou.

Petkovic ainda se mostrou feliz pela classificação e diz que ir às oitavas era o objetivo mínimo a ser traçado antes do Mundial.

"As oitavas eram o objetivo mínimo que colocamos para nós mesmos e o atingimos. Agora, podemos focar no nosso próximo adversário. Será o momento que eu sempre almejei, onde vou colocar meus melhores jogadores em campo com a certeza de que todos vão ter uma boa atuação" pontuou.

O comandante foi perguntado sobre o potencial da Suíça na Copa, o técnico foi realista e não se mostrou satisfeito com o desempenho contra os costarriquenhos.

"O que fizemos nas duas primeiras partidas, nos deu ambição. Mas precisamos querer mais, a partida de hoje não foi boa. Tenho certeza que contra a Suécia, a equipe estará melhor preparada"

Ao final da coletiva, o comandante foi questionado sobre a postura da equipe no empate. Tendo em base as duas primeiras partidas, a Suíça se mostrou desatenta em alguns lances contra a Costa Rica e sofreu logo no início com duas bolas na trave e o goleiro Sommer sendo exigido em diversas oportunidades.

"Erramos muitos passes, perdemos duelos no um contra um, e quando essas duas coisas acontecem, o resto pode dar errado. O confronto de hoje foi totalmente diferente dos outros dois, contra Brasil e Sérvia. Faltou ocuparmos os espaços deixados pelo adversário e não aproveitamos nossas transições rápidas de meio-campo/ataque, isso comprometeu o desempenho da equipe. Talvez tenhamos subestimado o adversário e disso eu tenho certeza que não acontecerá mais", finalizou.