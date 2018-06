Vexame histórico: Alemanha faz jogo apático, perde para Coreia do Sul no fim e cai na fase de grupos

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DA FASE DE GRUPOS DA COPA DO MUNDO 2018; SELEÇÕES ESTÃO NO GRUPO F; PARTIDA A SER DISPUTADA NA KAZAN ARENA.

Coreia do Sul: JO HYEON-WOO; LEE YONG, YUN YOUNG-SUN, KIM YOUNG-GWON E HONG CHUL; JANG HYUN-SOO, JUNG WOO-YOUNG, MOON SEON-MIN (JU SE-JONG, MIN. 68) E LEE JAE-SUNG; KOO JA-CHEOL (HWANG HEE-CHAN, MIN. 56 [GO YO-HAN, MIN. 78]) E SON HEUNG MIN. TÉCNICO: SHIN TAE-YONG.

O confronto entre Alemanha e Coreia do Sul nesta quarta-feira (27), definiu a vida das seleções na terceira e última rodada da fase de grupos na Copa do Mundo na Rússia. Com o placar de 2 a 0 para os sul-coreanos, a seleção alemã ficou fora da classificação do Grupo F e teve a sua pior participação em mundiais sendo eliminada como última colocada do grupo. Os gols foram marcados por Kim Young-Gwon e Son Heung-Min.

A Alemanha teve maior posse de bola, porém não conseguiu levar perigo para os adversários. Com um ritmo sonolento e poucas finalizações, os alemães ficaram dependentes da outra partida do grupo, entre Suécia e México, onde os suecos venceram por 3 a 0. Mesmo dependendo apenas de si para avançar, e assim eliminar os mexicanos, a seleção alemã não achou o gol e acabou perdendo com gols marcados pelos sul-coreanos nos acréscimos.

Mesmo com a vitória da Coreia do Sul, a equipe asiática também foi eliminada do mundial, terminando em terceiro lugar no grupo. Suécia conquistou a primeira posição e o México passou em segundo e esperam a definição do Grupo E para saberem quais serão os seus adversários nas oitavas de final.

Equilíbrio no primeiro tempo

O jogo começou equilibrada, com as duas seleções buscando jogo e indo ao ataque. Com o elenco mais qualificado, a Alemanha tentava desequilibrar os adversários no campo de ataque, mas a defesa da Coreia do Sul marcava bem não permitindo finalizações.

A primeira grande chance do jogo foi dos sul-coreanos aos 18 minutos. Jung Woo-Young cobrou falta da intermediária, Manuel Neuer foi encaixar a bola e falhou, no rebote o goleiro alemão conseguiu chegar rapidamente dando um soco e mandando para longe. A Coreia do Sul apareceu novamente aos 24’, Lee Yong cruzou da direita, a defesa alemã afastou parcialmente e Son Heung-Min chutou de primeira, a bola passou perto do gol.

A partir dos 30’ o ritmo da partida diminuiu. Mesmo com maior posse de bola, a Alemanha passou a ficar sonolenta em campo e chegava ao ataque de forma burocrática, sem levar perigo aos sul-coreanos. A melhor oportunidade dos alemães veio só aos 40’, após escanteio cobrado por Toni Kroos, Timo Werner recebeu e tentou finalizar, a bola sobrou na pequena área para Hummels que driblou o marcador e chutou, mas o goleiro Jo Hyeon-Woo chegou bem evitando o gol.

Disputa entre Timo Werner e Hong Chul durante a partida entre Coreia do Sul e Alemanha (Foto: SAEED KHAN / AFP/Getty)

Alemanha se desespera e perde com dois gols marcados nos acréscimos

Na volta ao campo, a Alemanha mostrou no início uma outra postura. Aos 56 minutos, Kimmich cruzou e Goretzka subiu sozinho de frente para o gol, Jo Hyeon-Woo apareceu fazendo uma defesa espetacular. Pouco depois, na outra partida, a Suécia abriu o placar contra o México, e começou o desespero alemão para tentar a classificação.

Mesmo dependendo apenas de um gol, a seleção alemã não chegava com perigo mesmo passando boa parte do tempo no ataque. Já a seleção sul-coreana foi crescendo na partida, dando alguns sustos na defesa adversária, mas pecava nas finalizações. Os suecos deram ainda mais oportunidades aos alemães para se classificarem, ao marcar três gols contra os mexicanos, mas nada acontecia no confronto entre Coreia do Sul e Alemanha.

Até que chegou os acréscimos e os sul-coreanos enfim marcaram. Aos 91 minutos, Son Heung-Min cobrou a falta, Yun Young-Sun rolou para Kim Young-Gwon completar para as redes. O bandeirinha marcou impedimento no lance, mas o árbitro consultou o árbitro de vídeo e validou o gol dos asiáticos. A Alemanha mostrou ainda mais o seu desespero saindo para o jogo tentando empatar.

Gol marcado por Kim Young-Gwon, abrindo o placar contra a Alemanha (Foto: Luis Acosta / AFP/Getty)

Nessa tentativa precipitada, Neuer foi para a intermediária e Ju Se-Jong roubou a bola do goleiro, tocando para Son Heung-Min avançar e completar para o gol vazio, marcando o segundo gol e decretando a eliminação alemã.

Comemoração do segundo gol marcado por Son Heung-Min (Foto: Luis Acosta / AFP/Getty)

Esta foi a primeira eliminação da Alemanha na fase de grupos, a pior campanha alemã da história das Copas, terminando em último no Grupo F.