Dia 14 de #VAVELnaRússia tem classificação do Brasil e vexame alemão

Tivemos seleções campeãs do mundo em destaque no décimo quarto dia de Copa do Mundo da Rússia. Nesta quarta-feira (27), pela terceira rodada do torneio, a Alemanha e o Brasil estiveram em campo para definir seu futuro.

Os alemães foram a grande surpresa. Em jogo pelo Grupo F, a seleção germânica foi superada pela Coreia do Sul e foi eliminada na fase de grupos do Mundial pela primeira vez em sua história. Já os asiáticos, apesar da vitória, também caíram. A Suécia, que ia pro tudo ou nada, goleou o México na outra partida, em que ambas se classificaram ás oitavas.

No Grupo E, tivemos a Seleção Brasileira carimbando sua vaga na próxima fase ao triunfar sobre a Sérvia com tranquilidade. Já a Suíça sofreu, mas conseguiu importante empate contra a Costa Rica e é mais uma classificada para a próxima fase.

Os confrontos das oitavas já foram definidos e o Brasil pega o México, enquanto as equipes europeias de Suíça e Suécia se enfrentam do outro lado.

Repercussões do dia

+ Shin Tae-Young admite emoções mistas por eliminação da Coreia do Sul: "Me sinto ambivalente"

+ Após eliminação, Joachim Löw cita falta de merecimento da Alemanha: "Decepção enorme"

+ Osorio atenta para rendimento ruim do México em derrota para Suécia: "É uma lição"

+ Mesmo classificado, Petkovic não se satisfaz com desempenho da Suíça: "Precisamos querer mais"

+ Depois empate contra Suíça, Óscar Ramírez deixa futuro em aberto no comando da Costa Rica

+ Krstajić parabeniza Brasil, mas lamenta chances perdidas pela Sérvia: ''Fomos castigados''

Resumo dos jogos

A quarta-feira de Copa se iniciou com confrontos pelo Grupo F. Suécia e México se enfrentaram com ambas os times correndo o risco de cair na primeira fase. O drama sueco era maior, pois estavam em terceiro, com apenas 3 pontos, enquanto os mexicanos já haviam atingido os 6 e precisavam apenas de um empate para garantir a classificação.

Mas o que caminhava para ser um jogo difícil, se tornou um passeio do time europeu. Em Ecaterimburgo, os suecos marcaram três gols no segundo tempo e venceram o México. Apesar da derrota, a equipe do técnico Juan Carlos Osório não foi eliminada, devido ao resultado de Coreia e Alemanha.

Granqvist comemora classificação após apito final (Getty Images Sport/Daniel Malmberg)

A vitória sueca foi toda construída no segundo tempo. Em um belo chute, Augustinsson abriu o placar. Granqvist ampliou em cobrança de pênalti. O zagueiro e capitão da Suécia marcou seu segundo tento no Mundial, ambos cobrando penalidade. Eles ainda contaram com uma ajuda de Alvarez, que marcou contra e finalizou a goleada.

Na outra partida do Grupo F, a Alemanha queria provar para o mundo que não podia ser dada como morta. Mas o que vimos foi totalmente diferente. Num dos jogos mais dramáticos do Mundial, os alemães tizeram uma partida atípica e foram eliminados pela Coreia do Sul.

O turbilhão de sentimentos após o jogo em uma imagem (Getty Images Sport/Alexander Hassenstein)

O encontro entre alemães e sul-coreanos foi carregado de emoção. A Alemanha não fazia bom jogo, mas era superior e tinha boas chances de abrir o placar. A Coreia conseguia bons contra-ataques, mas errava muito na tomada de decisão. Até que nos acréscimos o grande choque veio. Kim Young-Gwon marcou, mas o bandeira marcou impedimento do lateral. O árbitro decidiu consultar o VAR e confirmou o gol.

Na sequência do lance, Neuer se mandou para o ataque em busca de um empate. O goleiro perdeu a bola na intermediária e Ju Se-Jong lançou Son, que livre , marcou o segundo e decretou a eliminação dos germânicos. Resultado de 2 a 0 comemorado pelos asiáticos, que também não se classificaram.

Já no Grupo E, tivemos Suíça e Costa Rica se enfrentando no estádio Níjni Novgorod. E quem esperava vida fácil dos europeus contra a já eliminada seleção costarriquenha se enganou. Os suíços saíram na frente do placar duas vezes, bobearam no fim, mas se classificaram.

Dzemaili abriu o placar em belo chute (Getty Images Sport/Clive Mason)

A Costa Rica fez jus ao ditado de "quem não faz, leva". Após perder boas chances de abrir o placar, eles sofreram o castigo da Suíça, que marcou com Dzemaili. Na segunda etapa, Waston tratou de igualar o placar. Já no fim do jogo, Drmic desempatou o jogo. E quando tudo se caminhava para a vitória suíça, Campbell sofreu pênalti do zagueiro Akanji. Bryan Ruiz cobrou no travessão, a bola bateu em Sommer e entrou, 2 a 2.

O outro encontro foi entre Brasil e Sérvia. A seleção canarinho estava na segunda colocação e um simples empate já garantia a vaga nas oitavas de final. Mas o time comandado por Tite foi pra cima e não deu espaços aos europeus. Usando o feitiço contra o feiticeiro, o time brasileiro bateu os sérvios por 2 a 0.

Paulinho marcou o primeiro (Getty Images Sport/Dean Moutahropoulos)

A Seleção Brasileira bateu a Sérvia com a principal arma da equipe adversária: o jogo pelo alto. Ainda no primeiro tempo, Coutinho, que estava inspirado no jogo, encontrou Paulinho em um ótima enfiada de bola. O camisa 15 tocou por cima do goleiro Stojkovic e abriu o placar em Moscou.

Na etapa complementar, o time sérvio melhorou. Eles chegaram a ter três chances boas para abrir placar, mas pecaram em frente ao gol. E o Brasil se aproveitou. Neymar cobrou escanteio e novamente em lance pelo alto, Thiago Silva cabeceou pro fundo do gol para confirmar o 2 a 0. Vitória brasileira e classificação garantida nas oitavas.