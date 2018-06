Jogo Senegal x Colômbia AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para que você não possa perder nada deste jogaço entre Senegal e Colômbia.

Os senegaleses, famosos pelas danças nas comemorações, virão com: Ndiaye; Sabaly, Koulibaly, Sane, Wague; Kouyate,Ndiaye,Gana Gueye; Mané, Niang, Sarr.

Ademais, a Colômbia vem com: Ospina; Arias, Sanchez, Mina, Mojica; Uribe, Carlos Sanchez, Cuadrado, Quintero, James Rodriguez; Falcao.

(Foto: Maja Hitij/Fifa)

Para o confronto desta quinta-feira, os colombianos terão a volta do meio-campista Carlos Sanchez, que foi expulso em seus primeiros minutos em campo na estreia contra o Japão.

(Foto: David Ramos/Fifa)

"A Colômbia têm alguns jogadores que são top no cenário internacional. Eles conseguem variar o ritmo do jogo e são muito fortes taticamente. Amanhã, nós vamos jogar para vencer. A batalha no meio de campo, será a chave para nosso sucesso", frisou.

Já Aliou Cissé, técnico do Senegal, destacou os pontos fortes da Colômbia e onde a equipe deve focar o seu jogo para ter vantagem sobre os adversários.

(Foto: Patrick Smith/Fifa)

"Esse jogo será decisivo, vai definir quem avança para a próxima etapa, o resultando vai determinar o que acontecerá com as equipes. O técnico do Senegal está fazendo um grande trabalho, eles chegaram em uma boa forma e isso vem sido provado nos últimos dois jogos. Eu acho que será um jogo bastante intenso e disputado. Espero que possamos sair com a vitória", pontuou.

Em entrevista coletiva o técnico da Colômbia, José Pekerman, falou do peso que o confronto terá, já que um tropeço, pode custar a classificação dos colombianos.

O confronto mais recente entre ambas as equipes, aconteceu em 2014, às vésperas da Copa do Mundo e os colombianos venceram pelo placar de 2 a 0.

Caso o Senegal não se classifique, será a primeira vez desde 1982 que a fase eliminar da Copa não conta com uma equipe africana.

Do lado dos colombianos, só a vitória interessa. Contando com um tropeço contra o Japão na estreia, a equipe de James Rodríguez precisa vencer o Senegal e confirmar a boa fase, visto que já goleou a Polônia, por 3 a 0.

Os senegaleses seguem com quatro pontos na vice-liderança do Grupo H e precisam de um empate para garantir a vaga na oitavas.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! É hoje, dia de decidir quem fica com a vaga no Grupo H e vai às oitavas de final da Copa do Mundo 2018. Senegal e Colômbia protagonizam o duelo da vez, que acontece às 11H, na Samara Arena.