Cissé lamenta eliminação, mas valoriza entrega de Senegal: "Lutamos até o fim"

Senegal se despediu da Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira (28). Com a derrota para a Colômbia, os africanos perderam a vaga para o Japão no último critério de desempate - número de cartões recebidos.

Após a eliminação, o treinador Aliou Cissé lamentou o revés e comentou sobre o formato do sorteio dos grupos do Mundial.

"Só nós (Senegal) e a Nigéria conseguimos lutar até o terceiro jogo. Mas também temos que falar sobre o sorteio dos grupos. Sempre jogamos contra os favoritos. Ai é difícil. Tenho certeza que teremos dias melhores pela frente. Não passamos vergonha, lutamos até o fim. E o nível desta Copa está muito parelho", disse.

Cissé falou sobre o critério de desempate, decisivo na disputa pela vaga nas oitavas entre a seleção africana e os japoneses - as duas equipes empataram em pontos, saldo, gols marcados e confronto direto, tendo o número de cartões amarelos recebidos como fator crucial para a classificação dos asiáticos.

"São as regras que a Fifa estabeleceu. Preferíamos ter saído de outro jeito, mas é uma pena. Conhecemos as regras. Senegal teve o futebol comprometido e, pelo nosso jogo, às vezes tomamos amarelos. É a vida", lamentou.

Por fim, o treinador ressaltou a possibilidade de Senegal abrir o placar nos primeiros minutos, quando dominava a partida.

"Podíamos ter feito um gol no primeiro tempo. No futebol é assim, quando se está forte, tem que aproveitar o momento. No segundo tempo, eles acertaram mais do que nós, e perdemos o controle do jogo".

O atacante M'Baye Niang também deu entrevista coletiva. O jogador comentou sobre o empate contra o Japão, que em sua opinião foi onde Senegal "falhou" na Copa.

"Começamos bem, esperávamos um empate ao menos, mas estamos decepcionados. Mereciamos passar. Acho que contra o Japão podíamos ter um resultado melhor", afirmou.

Niang minimizou o pênalti desmarcado para os senegaleses após o auxílio do VAR, ausentando qualquer tipo de influência do lance no resultado da partida. Para ele, a atuação da equipe poderia ter sido melhor.

"Com todas as câmeras que tem no campo, não tem como reclamar. Mas não perdemos por causa do pênalti, podíamos ter jogado melhor", completou.