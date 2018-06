Nabil Maâloul elogia campanha da Tunísia apesar de eliminação: "Bom desempenho nos três jogos"

A Tunísia venceu o Panamá nesta quinta-feira (28), por 2 a 1, jogando pela terceira e última rodada da fase de grupos do Grupo G na Copa do Mundo 2018 da Rússia. Ambos os times acabaram eliminados, porém, o técnico Nabil Maâloul ressaltou o bom desempenho do s tunisianos na Copa.

O Panamá começou o primeiro tempo pressionando, indo para cima e criando chances e com maior posse de bola. Porém, a Tunísia também tentou espaços na defesa panamense. Foi somente nos últimos minutos que os panamenhos saíram na frente com gol de Rodríguez que desviou em Yassine Meriah, dado como gol contra do zagueiro tunisiano.

Já no segundo tempo, o time da Tunísia começou melhor, procurou empate e encontrou logo aos cinco minutos com uma bela finalização de Ben Youssef para as redes, deixando o goleiro Penedo sem chances. A pressão seguiu forte da equipe africana, quando Khazri marcou o segundo gol, com apenas um toque, após assistência de Haddadi. Os panamenhos se esforçaram e mostraram raça ao tentar o empate com duas chances nos acréscimos, mas com um gol anulado tudo foi por água a baixo. Com o placar de 2 a 1, a Tunísia comemorou sua primeira vitória em Copas depois de 40 anos.

O treinador da Tunísia, Nabil Maâloul, falou sobre o desempenho das equipes africanas na Copa 2018 e a necessidade de evolução - nenhuma se classificou no mata-mata -.

"Temos quatro equipes que não estão no nível exigido, precisam trabalhar mais e melhorar o desempenho, precisamos de mais jogadores profissionais para jogar em ligas profissionais, com certeza o Marrocos é uma exceção, temos que ser mais competitivos e aprender com os grandes jogadores. Senegal deu um grande nível, embora não se qualificasse, também na Nigéria, com jogadores que jogam em equipas de alto nível, mas que não passaram da fase de grupos. Ganhamos este jogo, acho que o desempenho da Nigéria e do Senegal foi melhor do que a minha equipe, jogamos contra a Bélgica e Inglaterra e eles contra Portugal e Espanha, a equipa tunisiana foi bem e teve um bom desempenho nos três jogos. No segundo jogo tivemos que ser melhor, mas acho que o desempenho contra a Inglaterra foi excelente, nós os tratamos para jogadores que são os melhores do mundo e tivemos uma defesa defensiva e foi assim que jogamos, talvez contra a Bélgica poderíamos ter defendido melhor e não deveríamos ter atacado tanto para marcar tantos gols", disse o técnico.

Ele falou também sobre como equipes "pequenas" estão surpreendendo nesta edição. "Mas as pequenas equipes são capazes de atacar jogadores mais fortes como o Brasil, e o jogo de hoje nos dá uma merecida vitória e quando chegamos a esse grupo, sabíamos que nossa esperança era chegar ao terceiro lugar. muita qualidade", afirmou o treinador.

No grupo G, a Tunísia terminou em 3º com três pontos. Já o Panamá, zero pontos em último, 4º lugar. Bélgica, com nove, e Inglaterra, com seis, se classificaram para as oitavas.