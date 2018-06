Akira Nishino admite que Japão abriu mão do jogo pela vaga: "Ainda bem que deu tudo certo"

O Japão foi derrotado por 1 a 0 para a Polônia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Apesar da derrota, a equipe japonesa garantiu vaga às oitavas de final do Mundial, graças a derrota de Senegal diante da Colômbia, e por ter menos cartões amarelos do que a equipe africana.

Na reta final do jogo, o Japão apenas administrou o resultado, trocando passes sem objetividade e deixando o tempo passar para assegurar a vaga. O técnico Akira Nishino admitiu a estratégia e se mostrou aliviado por ter assegurado a vaga.

"Tomei a decisão de deixar de jogar, de ficarmos atrás com a bola à espera do apito final. Sabia que se o Senegal marcasse, nós ficaríamos fora, mas acho que tomei a decisão correta. Admito que foi arriscado. Não estava nos nossos planos perder este jogo, nem chegar à situação a que chegámos. Não era só uma questão de gols, passou também a ser uma questão de cartões. Qualquer lance mais disputado, podíamos tomar um cartão e tudo ficaria ainda mais difícil. Felizmente, tudo correu bem e vamos as oitavas de final", comentou Akira Nishino, treinador do Japão.

Nishino ficou contente com o desempenho de seus comandados e disse que a equipe mereceu a classificação. "Já estivemos aqui antes (nas oitavas de final) no futebol japonês e conquistamos isso. Nós merecemos isso. É claro que, no passado, quando passamos pela fase de grupos, foi o mesmo: jogamos com as nossas melhores forças e a nossa mentalidade de hoje é a mesma", afirmou o comandante do Japão, em coletiva de imprensa após o jogo.

Virando a chave para o mata-mata, Nishino ainda reiterou que a seleção japonesa não atuou em seu melhor nível nos três primeiros confrontos do Mundial, mas garantiu que os Nippons estão bem para a disputa da próxima fase.

"Poderíamos ter dado o nosso melhor para passar pela fase de grupos, mas não gastamos tudo. Meus jogadores podem estar bastante cansados, mas gostaríamos que eles ficassem confiantes, porque estamos bem, mesmo que o próximo adversário seja Bélgica ou Inglaterra", completou.

O Japão volta a campo na próxima segunda-feira, às 15h ( horário de Brasília) diante da Bélgica, já pelas oitavas de final do Mundial. No mata-mata, quem perder dará adeus à Copa do Mundo da Rússia. Se o placar terminar empatado após o tempo regulamentar, a decisão irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.