Com a liderança do grupo em disputa, Inglaterra e Bélgica se enfrentam com times mistos

INCIDENCIAS: Terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 da Rússia. No Kaliningrad Stadium, na cidade de Kaliningrado.

Bélgica e Inglaterra entram em campo nesta quinta-feira (28) às 15h, para disputar a última rodada do Grupo G da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, na cidade de Kaliningrado.

A Inglaterra que fez um jogo complicado contra contra a Tunísia, onde somente conseguiu consagrar a vitória nos minutos finais graças ao capitão e artilheiro Harry Kane, e aproveitou para estudar a partida e consertar alguns erros que os prejudicaram.

A partida contra o Panamá, os ingleses foram completamente dominantes do início ao fim, ficaram o tempo inteiro dentro do campo de ataque e puderam aproveitar da fraqueza do adversário para fazer cinco gols só no primeiro tempo.

A Bélgica teve uma estréia mais tranquila, contra o Panamá conseguiu arrancar um ótimo placar de três a zero em jogo sem sustos onde teve o controle absoluto da partida. No segundo jogo, teve um placar elástico de cinco a dois contra a Tunísia, mas com seu talentoso elenco contando com Lukaku, Eden Hazard e Kevin De Bruyne, conseguiu segurar a partida apesar de ter sofrido dois gols.

Com as duas equipes com 100% de aproveitamento no grupo, a última rodada vai ser decisiva para ver quem passará como primeira do grupo. Os principais nomes das seleções devem ser poupados e aqueles que tem cartão amarelo também.

Harry Kane busca artilharia

O técnico da Inglaterra Gareth Southgate, ainda não deixou claro o time que irá entrar em campo contra a Bélgica, mas deixou indícios de que Harry Kane pode iniciar a partida para que continue se isolando na artilharia da Copa do Mundo já que Lukaku, tem a possibilidade de não entrar em campo por ter apresentado problemas físicos depois do jogo contra a Tunísia.

"Como técnico, você precisa pensar em toda a equipe e, em seguida, pensar individualmente e em suas próprias situações. Ele (Kane) é o capitão e sabe que será cobrado sobre até onde conseguirmos ir com o time. Ele quer contribuir para uma equipe vencedora e sabe que não é satisfatório fazer gols e o time não vencer " reforçou Southgate.

Bélgica deve preservar jogadores

O técnico Roberto Martínez declarou sua intenção de preservar seus jogadores amarelados e seus jogadores mais importantes para a fase de mata mata que está por vir. A idéia de começar a rodar e elenco já havia sido apresentada após a ótima vitória dos belgas contra a Tunísia, jogadores como Vertonghen e De Bruyne não jogam por causa dos cartões amarelos.

Ele pensa em dar a alguns de seus jogares, a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo além de dar a todos os seus jogares ritmo de jogo, já que alguns estão sem jogar uma partida a mais de duas semanas.

"Seria uma falta de profissionalismo fazê-los jogar. Vou formar a equipe pensando nisso e também no estado físico dos jogadores. Penso que todos deveriam ter a oportunidade de jogar uma partida da Copa do Mundo. Ninguém tem lugar garantido nesta partida. Tenho 23 jogadores à disposição e confio em todos eles" afirmou Martínez.