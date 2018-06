Bélgica bate Inglaterra, termina 100% e fica em primeiro no Grupo G

ÁRBITRO: Partida realizada pela terceira rodada do grupo G da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Kaliningrad Stadium, na cidade de Kaliningrado.

Na tarde desta quinta-feira (28), Inglaterra e Bélgica fizeram uma partida equilibrada pela última rodada da fase de grupos do Grupo G da Copa do Mundo 2018, no Kaliningrad Stadium.

Com os dois times mistos, os belgas acabaram saindo de campo com a vitória por 1 a 0, graças ao golaço de Januzaj, logo no início do segundo tempo. Com a vitória, a Bélgica enfrentará o Japão nas oitavas e, caso supere os asiáticos, poderá enfrentar a Seleção Brasileira em uma eventual quartas de final. Já a Inglaterra enfrentará a Colômbia em seu próximo compromisso no torneio.

Domínio parcial das equipes

No primeiro tempo da partida, as equipes foram bem agressivas, atacaram bastante mais não tiveram uma chance clara de gol. Nos primeiros dez minutos, a Inglaterra foi bastante pra cima, fez jogadas arriscadas mas sempre cortadas pela defesa da Bélgica.

Mas, os belgas não deixaram os ingleses gostarem do jogo, começaram a atacar tendo a jogada mais perigosa da primeira parcial. Em uma bola cruzada por Januzaj, Batshuayi da um toque na bola, fazendo com que o goleiro Pickford não dominasse a bola corretamente e fez o defensor Cahill correr e tirar a bola em cima da linha.

Mesmo com os dois times tendo explorado algumas boas jogadas, a Inglaterra mostrou mais precisão e organização nas suas jogadas de ataque.

Belgas marcam e ditam ritmo da partida

Em uma partida que parecia estar encaminhada para um resultado morno, sem gols, acaba nos surpreendendo. Aos seis minutos segundo tempo, Januzaj faz uma grande jogada fora da área. Com um passe de Tielemans, o jogador corta o defensor inglês e manda um chute com efeito que, entra sem defesa no gol do goleiro Pickford abrindo o placar para a Bélgica em uma partida morna.

A partir do gol, a Bélgica dita o ritmo de jogo mas sem desacelerar a partida. Mesmo com o placar ao seu favor, os belgas ainda estavam em busca de mais. Com o placar desfavorecendo seus planos, a Inglaterra precisava disso para acordar no jogo e realmente começar a correr atrás do resultado.

Teve a maior chande nos pés de Rashford, que recebeu um passe perfeito do Vardy em condições legais. Mas não contava que o gigante goleiro Courtois pudesse fazer a defesa com a ponta dos dedos. Com a grande atuação do seu goleiro, a Bélgica conseguiu prender o resultado, e garantir a sua terceira vitória seguida nessa edição da Copa.

A Bélgica volta a campo para enfrentar o Japão na próxima segunda-feira (02), às 15h, na Arena Rostov. Já a Inglaterra enfrenta os colombianos na terça-feira (03), às 15h, na Otkrytiye Arena, para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia 2018.