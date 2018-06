Martínez destaca força da Bélgica após terceira vitória na Copa: "Podemos enfrentar qualquer um"

Google Plus

A Bélgica venceu a Inglaterra por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos do Grupo G na Copa do Mundo e terminou em primeiro lugar. Dona da melhor campanha da fase de grupos, a equipe venceu as três partidas e tem o melhor ataque da competição. O técnico Roberto Martínez comemorou a vitória e avisou: o time chega mais forte que nunca.

"A vitória é consequência de uma performance muito boa. Você não pode planejar o cenário ideal, você pode ver que grandes seleções já foram eliminadas. Precisamos olhar para nós mesmos, temos um grupo forte, mais forte que antes do jogo", afirma o treinador, que já se prepara para as oitavas.

Martínez, afastou quaisquer dúvidas sobre o chaveamento aparentemente mais difícil à final da Copa do Mundo que sua equipe enfrenta. Os belgas podem cruzar com Brasil, Argentina, França, Uruguai e Portugal.

"Nós precisamos seguir passo a passo, mas acho que nós podemos enfrentar qualquer um que nós tivermos em nossa frente.Vamos enfrentar o Japão, temos que estar preparados para isso", enfatizou o técnico.

A Bélgica enfrenta o Japão nas oitavas de final e o vencedor irá avançar para uma complicada partida nas quartas de final contra Brasil ou México.

"Nós não estamos olhando caminhos", disse Martínez. "Por ora, o Japão é a única prioridade que nós temos", afirmou.