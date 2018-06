Mesmo com derrota, Gareth Southgate aprova atuação da Inglaterra: ''Foi um bom teste''

A Inglaterra entrou em campo nesta quinta-feira (28) já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Por conta disso, o técnico Gareth Southgate resolveu poupar a maioria dos titulares para o confronto contra a Bélgica. Mesmo com a derrota por 1 a 0, o comandante destacou o bom desempenho dos jogadores.

''Foi um jogo equilibrado. Eu acredito que eles tiveram melhor controle de bola que nós em alguns momentos, mas foi um bom teste. Era uma partida que queríamos vencer, mas o mata-mata é o jogo mais importante da década e temos que ter certeza que todos os jogadores importantes foram preservados. Os jogadores que jogaram hoje deram absolutamente tudo e não pararam. Todos viram o nível que temos jogado e precisamos continuar evoluindo'', disse.

O treinador também falou das críticas que recebeu por ter feito tantas mudanças do time, mas justificou que isso era necessário a fim de evitar possíveis lesões:

''Claro que tenho responsabilidade pelo desapontamento das pessoas. O torcedor queria ver um jogo brilhante. Mas o técnico tem que tomar a melhor decisão para o grupo. Às vezes as decisões vão ser criticadas. O meu estafe foi claro nos argumentos físicos e médicos, foi pelo benefício do grupo. Sei que serei criticado, mas estou confortável com a decisão desta noite. Se nós colocarmos Harry Kane por dez minutos e alguém batesse nele no tornozelo teria sido ridículo'', enfatizou

Nas oitavas de final, a Inglaterra enfrentará a Colômbia na terça-feira (3), às 15h (de Brasília), em Spartak.