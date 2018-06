Jogo Uruguai X Portugal AO VIVO online pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA REALIZADA PELAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA DO MUNDO DE 2018 DA RÚSSIA, NO ESTÁDIO OLÍMPICO DE SOCHI, EM SOCHI.

Boa tarde torcedor que acompanha a VAVEL Brasil, a partir de agora teremos o jogo válido pelas oitavas de finais, Uruguai x Portugal ao vivo! Fique conosco.

Com isso, é provável que Fernando Santos continue com Quaresma entre os titulares, que fez um golaço contra o Irã.

Já Fernando Santos não sabe se poderá contar com William Carvalho. O volante, que foi titular em todas as partidas, sentiu dores musculares e preocupa para a partida.

Uruguai X Portugal ao vivo

Tabárez também gostou da atuação do time contra a Rússia, com isso ele deve manter a formação no 3-5-2.

O técnico Óscar Tabárez vai poder contar com Gimenéz, para o duelo. O zagueiro retona de lesão, que o tirou do jogo contra a Rússia.

Possível time de Portugal: Rui Patrício; Guerreiro, Fonte, Pepe, Cédric; Bruno Fernandes, João Mário, Adrien, Quaresma; Cristiano Ronaldo, Quaresma.

Possível time de Uruguai: Muslera; Gimenéz, Godín, Cáceres; Laxalt, Bentanc, Vecino, Torreira, Nández; Suárez, Cavani.

A partida acontece em Sochi, e quem sair vitorioso desse duelo, pega o vencendor de França x Argentina.