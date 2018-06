Jogo França x Argentina AO VIVO online pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018

Bom dia leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de França x Argentina ao vivo hoje , pela oitavas rodada de final da Copa do Mundo. O confronto acontece em Kazan , às 11h (de Brasília).

Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Argentina

França e Argentina já disputaram 19 jogos, e a Argentina leva larga vantagem com 11 vitórias, houve 6 empates e a França venceu 2 confrontos. A última partida entre as duas equipes em Copas do Mundo foi em em 78.

Já a Argentina, apesar de toda crise, também buscar chegar longe no Mundial, como na campanha da Copa de 2014 onde chegou até a final como surpresa.

Foto: Divulgação FIFA

A Seleção Francesa está com foco de melhorar sua campanha em relação ao último mundial, em 2014 a seleção foi eliminada nas quartas de final para a Alemanha.

Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: França

A grande novidade desta edição é que a partir de agora, nos jogos com possibilidade de ter prorrogação está liberado fazer uma quarta substituição para cada time

França e Argentina abre a segunda fase da competição, as oitavas de final, ao todo serão 16 clubes se enfrentando. Além de França x Argentina teremos : Uruguai x Portugal, Brasil x México, Bélgica x Japão, Espanha x Rússia, Croácia x Dinamarca, Suécia x Suíça e Colômbia x Inglaterra

Já a Argentina teve dificuldades para passar de fase, a equipe terminou como segunda colocada do grupo D com quatro pontos. Foram uma vitória, um empate e uma derrota em três partidas.

Foto: Divulgação FIFA

Jogo França x Argentina ao vivo

A França foi líder do grupo C com sete pontos feitos, foram duas vitórias contra Austrália e Peru e um empate, com a Dinamarca.