Fernando Santos elogia atuação de Portugal mesmo com eliminação: "Fizemos bom jogo"

"Não me parece nada justo." Disse Fernando Santos, técnico de Portugal, ainda à beira do gramado, após a derrota por 2 a 1 para o Uruguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo que ocorreu no último sábado (30), teve emoção e o Uruguai classificado, onde Cavani foi a grande estrela do jogo, marcando dois gols. Pepe até chegou a empatar para Portugal, o que não foi suficiente para levar o time a marcar mais gols.

O técnico português, ainda no gramado, falou que Portugal merecia a vitória e a classificação, mas que é assim que o futebol funciona: "Não me parece nada justo. Portugal fez o suficiente para ter outro resultado mas há jogos em que não acontece, as exibições não são tão boas, o time não consegue dominar o outro. Algumas vezes se ganha e outras acontece isso. Entramos bem no jogo, criamos chances para fazer o gol e não fizemos. O Uruguai na primeira vez que chegou, fez o gol".

"Tentamos e faltou alguma presença na área. Tínhamos quatro jogadores no meio, tendo muita amplitude e pouca presença na área. Procuramos e tentamos chegar à frente. Coloquei o Bernardo por dentro para o time ficar mais com a bola. Na segunda parte as coisas melhoraram bastante nesse aspecto e a equipe conseguiu dominar o jogo. Fizemos o gol, que era o mais difícil. Eu disse aos jogadores que se fizéssemos um gol conseguiríamos melhorar no jogo, mas em um outro chute sofrido, tomamos o segundo gol. A equipe tentou e lutou muito, e por isso está de parabéns. Estamos tristes, mas isso é o futebol", completou, analisando sua equipe e a atuação dela no jogo.

O técnico agradeceu ao povo de Portugal, que tanto apoiou sua seleção durante a Copa, mesmo grande parte não estando na Rússia: "Em primeiro lugar queria agradecer ao povo português, sei que as praças estiveram cheias por todo o país. Queríamos dar uma alegria grande aos portugueses, os jogadores queriam muito. Eu acho que eles fizeram um segundo tempo fantástico, com entrega, garra, determinação, mas o futebol é isso. Não vale a pena chorar sobre o leite derramado".

Já na entrevista coletiva, Fernando elogiou a seleção uruguaia, principalmente por sua jogada do primeiro gol que, para ele, foi incrível: "A bola foi cruzada da direita pra esquerda e da esquerda pra direita , isso acontece porque os atacantes do Uruguai são muito fortes e um veio pelo meio e o outro pela ponta, foi uma jogada incrível. O Uruguai nunca marca daquela forma, o Cavani atravessou a bola pra esquerda, o Suárez cruzou e o Cavani estava lá pra marcar. Não se controla esse tipo de situação, não conseguimos controlar esse tipo de movimento do Cavani e do Suárez, não tem como parar isso. É mérito do Uruguai e parabéns para eles".

Por fim, ele valorizou Cristiano Ronaldo, que pode ter jogado sua última Copa do Mundo: "Cristiano ainda tem muito para dar ao futebol. Tem um torneio em setembro e nós esperamos que Cristiano esteja lá conosco, para ajudar os mais novos a crescer, o que é natural. Nós temos um time e é importante que o capitão esteja lá conosco".