Com Croácia nas quartas, Zlatko Dalic exalta atuação de Subasic nas penalidades: "Foi nosso herói"

Vencendo a Dinamarca nos pênaltis neste domingo (1°), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Zlatko Dalic, técnico da seleção croata, concedeu entrevista coletiva após o jogo em que os goleiros foram os protagonistas.

De primeiro momento, Dalic falou sobre a atuação de Subasic, goleiro croata que defendeu três cobranças de pênalti durante a disputa, sendo um deles, do camisa 10 e visto como um dos grandes nomes da Dinamarca, Christian Eriksen.

"Subasic foi o herói desta noite. Salvou três pênaltis durante as cobranças, não é uma coisa que se vê todos os dias. Ele nos salvou no momento em que mais precisávamos dele e eu o congratulo por isso", ressaltou Dalic.

Em um confronto que começou a todo o vapor, com um gol pra cada lado antes dos cinco minutos iniciais, a Dinamarca pressionou em alguns momentos da partida em que os croatas tinham dificuldade para fluir as jogadas de Luka Modric, o principal articulador da Croácia na partida. O capitão croata ainda desperdiçou um pênalti na prorrogação e o jogo contou com boa participação defensiva de ambos os lados ofuscando as estrelas principais das equipes.

Quando questionado sobre o desempenho da Croácia, Zlatko Dalic foi sincero e admitiu que a equipe ficou devendo dentro de campo, apesar da vitória.

"Até o jogo de hoje, nós tínhamos tido boas apresentações e ganhamos uma certa popularidade. Mas nesta partida, tivemos dificuldades em alguns momentos. Não fizemos um grande jogo, não no mesmo nível dos outros três duelos da fase de grupos. A fé que tenho em meus jogadores só cresce, ainda mais depois de um jogo como o de hoje", comemorou o técnico.

Ao final da entrevista, Dalic se mostrou feliz por ter avançado às quartas, sendo a segunda vez na história das Copas que a Croácia avança para tal etapa. Contudo, pregou atenção contra a Rússia, adversário da próxima fase e anfitriões do torneio, além de parabenizar a Dinamarca pela partida.

"Não me esquecerei desta cidade (Novgorod). Tivemos bons momentos aqui, ganhamos da Argentina por 3 a 0. O jogo de hoje, foi complicado, intenso, duro, assim como será contra a Rússia. Entretanto, são essas dificuldades que nos tornam mais fortes. Quero também parabenizar a seleção dinamarquesa, que se mostrou um equipe muito disciplinada e organizada, que correu mais de cinco quilômetros a mais do que nós. Nos deram muito trabalho, mas hoje, somente um avançaria. Seguiremos enfrente, enquanto grandes seleções ficam para trás", finalizou.