Jogo Espanha X Rússia AO VIVO online pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2018

Bem-vindo à transmissão de Espanha x Rússia ao vivo hoje, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto acontece em Moscou, às 11h (de Brasília).

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo B com cinco pontos marcados, foram dois empates e uma vitória. A Rússia terminou em segundo lugar no grupo A com seis pontos marcados.

Os anfitriões estão em plena força e com o apoio dos adeptos no Luzhniki, esperam contrariar os seus adversários, tentando aproveitar as atuações de Portugal e Marrocos - que conseguiram marcar e manter-se invictos contra o La Roja.

Espanha X Rússia ao vivo

A derrota contra o Uruguai não influenciou muito a preparação da fase eliminatória para a Rússia. Eles tentarão aprender com seus erros e seguir em frente para enfrentar o poder da Espanha.

Na última rodada, a Rússia já classificada, poupou alguns titulares e acabou perdendo para o Uruguai ficando em segundo lugar do grupo.

A Espanha sofreu para se classificar, enfrentando a seleção do Marrocos, a qual ja estava eliminada, acabou empatando por 2 a 2 e classificou por conta do resultado do outro jogo.

Os donos da casa, tem a difícil missão de bater uma das favoritas ao título, a Espanha. O meia Cheryshev espera que a torcida faça grande festa.

A Espanha não possui um recorde particularmente forte frente aos países anfitriões. Além disso, para este teste em particular, os problemas defensivos dentro do time de Fernando Hierro serão enfrentados pela questão de enfrentar um dos maiores goleadores do torneio até o momento. Todo o plantel está disponível e o técnico pode fazer mudanças em todas as posições, até o ponto em que o que foi tentado não foi como esperado.

" Para nós, amanhã tem que ser uma festa, sobretudo para as pessoas. Nós temos que dar os 200%. Vamos da tudo o que temos. E ser responsáveis, mas o time está bem, está tranquilo, está preparado para fazer as coisas bem", afirmou Cheryshev

A Espanha chegou ao mundial com crise, faltando apenas dois dias para a estreia da equipe, o técnico Lopetegui foi demitido, assumindo Fernando Hierro. Apesar da turbulência este não afetou o desempenho em campo.

Fernando Hierro projetou a partida e espera dificuldade para conquistar a classificação: " Temos muita confiança no nosso trabalho, nos nossos jogadores. Analisamos os rivais, o que é bom, o que é falho, fazemos tudo isso. E muita confiança no nosso time. O time treinou bem, em alto nível, está em bom estado físico, mental. A dificuldade de que todo mundo fala nós transformamos em confiança "

O último confronto entre a Rússia e o Uruguai terminou em decepcionante derrota por 3 x 0, significando que terminou em segundo no Grupo A, mas seu consolo é um jogo no local da casa do Sbornaya - com uma multidão de capacidade esperado para animar os anfitriões.

As respectivas estradas para esta rodada têm sido contrastantes. Foi razoavelmente difícil para La Roja antes de chegar ao topo do grupo em um dia marcante na última rodada do Grupo B.

Espanha, os vencedores de 2010 e um dos favoritos da Rússia 2018 enfrentam os anfitriões. Se a atmosfera para o desempenho superlativo da partida de abertura da Rússia é algo que deve ser levada em conta, a Espanha terá uma boa recepção.

O Luzhniki aguarda. Depois de quatro jogos durante a fase de grupos, o grande estádio servirá para uma partida de oitavas de final. As duas equipes em direção a Moscou são perfeitas para a ocasião.

Espanha x Rússia se enfrentam pela Copa do Mundo 2018, às 11h, no Estádio Lujniki.