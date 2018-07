Hierro não se exime das críticas por eliminação da Espanha: “Maior responsável sou eu”

Google Plus

A Espanha é mais uma favorita ao título a deixar o Mundial da Rússia. Após 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, Akinkev defendeu as penalidades de Koke e Iago Aspas e colocou os anfitriões nas quartas de final da Copa do Mundo.

Fernando Hierro surpreendeu a todos antes do jogo começar com sua escalação, deixando Iniesta e Carvajal no banco de reservas, para a entrada dos garotos Asensio e Nacho Fernández. Em campo o time não incomodou tanto a defesa russa, apenas com troca de passes, não ofensivos, chegou a realizar mais de mil passes na partida. Porém, o trinador acusou o bom posicionamento da defesa adversária.

“Acho que tentamos tudo que podíamos. Sabíamos que se chegasse à prorrogação seria mais difícil, precisávamos de mais gente na área. Rússia teve a paciência necessária. Acho que nós jogamos com nossa qualidade, mas é difícil atacar perante 11 jogadores tão bem posicionados na defesa”, disse.

Campeão pela primeira vez da Copa do Mundo recentemente, em 2010. Com uma campanha impecável, invicta nas eliminatórias, os espanhóis eram vistos como um dos favoritos ao título nesta edição. Porém, saem prematuramente, por uma seleção sem muita expressão.

“Futebol é assim, estávamos em uma fase final de Copa do Mundo. Fizemos um bom jogo, lutamos, tentamos. Infelizmente pênaltis são um pouco de loteria. Muito orgulho dos meninos, deixaram tudo de si em campo. Infelizmente é minha responsabilidade como treinador. Tentamos fazer algo grande, era nossa ideia desde o primeiro dia”, analisa Hierro.

Há dois dias do início da competição, Julen Lopetegui, até então treinador da seleção espanhola, chegou a um acordo com o Real Madrid, para substituir Zinédine Zidane, após sua participação no Mundial. A notícia não agradou em nada o novo presidente de Federação Espanhola, Luis Rubiales, que em 24 horas demitiu o treinador e anunciou Fernando Hierro, à época, diretor esportivo da seleção.

Com a eliminação, muito será contestado se o mesmo era capaz de assumir o time em um momento tão importante, e ele comentou sobre sua permanência e responsabilidade.

“O maior responsável sou eu. E eu assumo como treinador. Vi uma equipe muito madura dentro de campo”, afirmou.

“Isso é o de menos. Tristeza pela nossa seleção. Os meninos estão muito desiludidos. Simpatizamos com nossos torcedores. Eu, como treinador, me sinto orgulhoso dessa equipe”, disse o comandante, sobre sua permanência no cargo.

No pais, agora se espera o pronunciamento de Luis Rubiales sobre os efeitos de sua decisão da troca de comando e o quanto influenciou na eliminação espanhola, tão precocemente.