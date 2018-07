Barcelona divulga segundo uniforme para temporada 2018/19

O Barcelona divulgou o seu segundo uniforme para a temporada de 2018/19 na manhã desta segunda-feira (2). A vestimenta homenageia a temporada de 2005/06, quando a equipe faturou seu segundo título de Uefa Champions League.

Tanto calções quanto meiões também foram desenhados na mesma cor, um tom de amarelo. Ressaltando que para os catalães, o amarelo é muito importante. A cor esteve presente em 2008/09 na tríplice coroa, sob o comando de Pep Guardiola.

O uniforme todo tem traços e detalhes em azul e grená, principal cor do clube. Nas mangas, listras borrão que representam a velocidade do timeu. Na gola um detalhe todo em azul. E nas costas, na altura da nunca, um pequeno detalhe com as cores da bandeira da Catalunha.

A camisas, calções e meiões já estão à venda nas lojas físicas e online da fornecedora de material esportivo do clube, a famosa empresa norte-americana Nike.