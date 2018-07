Em grande duelo, Colômbia e Inglaterra se enfrentam buscando vaga nas quartas de final

Colômbia e Inglaterra se enfrentam nesta terça feira (03) as 15h, para a disputa das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Em um jogo com duas seleções que chegaram fortes para essa nova fase, o detalhe e o foco podem ser fatores determinantes no resultado final.

A Colômbia, mesmo com o resultado ruim na primeira partida do Mundial contra o Japão, teve sua reviravolta no jogo contra a Polônia quando sua estrela, James Rodriguez comandou uma ótima vitória que definiu sua permanência na Copa.

A Inglaterra tendo um bom rendimento na fase de grupos, perdeu na última rodada para a líder Bélgica em um jogo feito com seu time reserva. Tendo resultados ruins em competições recentes, os ingleses esperam vencer a pressão para buscar um bom resultado contra os colombianos.

Pekerman faz mistério sobre estado de seu craque para o jogo

O técnico da seleção colombiana José Pekerman, ressalta a importância de James Rodriguez para a partida contra a Inglaterra. O jogador, que saiu com dores na perna esquerda no jogo contra Senegal, não apresentou nenhuma contusão, mas ainda preocupa. Caso o atleta não esteja apto para o jogo, Luís Muriel é o favorito para sua posição.

"Tivemos a boa notícia do resultado de seu exame médico, sua ressonância. Não tem nenhuma ruptura grande, nada grave. Ele evoluiu bastante, mas ainda temos um dia e meio para acompanhar melhor sua recuperação. E esperamos que possa jogar", afirmou.

Guia VAVEL da Copa do Mundo 2018: Colômbia

Pekerman ressalta a importância de Muriel no jogo contra a seleção senegalesa e que se confirme a ausência de James, Cuadrado, Quintero e Falcão Garcia serão os comandantes no ataque na partida.

"Ainda não defini a equipe. Muriel foi muito importante para nós no último jogo, precisávamos dessa mudança de ritmo e contamos sempre com ele".

Sob grande pressão, Inglaterra espera avançar em mata mata após 12 anos

A Inglaterra chega com a responsabilidade de acabar com 52 anos sem título, aumentando a vontade dos torcedores de verem sua seleção na final do Mundial. O ex-jogador e agora técnico Gareth Southgate passou por situações de eliminação e prega respeito e calma contra seus adversários.

"Já estivemos nessa posição antes várias vezes. Então, não faz sentido pensar além do jogo da Colômbia", afirmou.

Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Inglaterra

Com a eliminação de grandes favoritos, a Inglaterra passa a ter uma atenção redobrada em relação ao seu desempenho. Somente há dois anos, 11 jogadores desta seleção foram eliminados pela Islândia na Eurocopa de virada. O técnico fala sobre como os seus jogadores estão sendo orientados para saberem lidar com esse tipo de pressão.

"Fazemos uma preparação psicológica para que os jogadores estejam bem em cada partida. Se temos que acalmá-los, empurrá-los... Eles estão focados e sabem que não podem pensar em algo além da Colômbia. Já caímos nessa armadilha quando ficamos cômodos e as coisas não saíram da forma esperada. Teremos um rival de muito talento e teremos que jogar com perfeição para ganhá-los", declarou Southgate.