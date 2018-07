Jogo Colômbia x Inglaterra AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

O palco do jogo será a Otkrytie Arena, ou Arena do Spartak, em Moscou, com capacidade para 44.190 em jogos de Copa do Mundo. Essa será a quinta e última partida neste estádio no Mundial - as outras foram, Argentina 1-1 Islândia, Polônia 1-2 Senegal, Bélgica 5-2 Tunísia e Sérvia 0-2 Brasil

Foto: Getty Images

A arbitragem será comandada pelo estadunidense Mark Geiger, que será auxiliado pelo canadense Joe Fletcher e o também estadunidense Frank Anderson

Jogo Colômbia x Inglaterra ao vivo

Escalação provável da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Sterling, Kane

Já o técnico Gareth Southgate, terá todos os jogadores disponíveis. A Inglaterra poupou vários titulares na derrota para a Bélgica, e agora tem seus jogadores mais descansados. Sem avançar ao mata-mata da Copa desde 2006, o treinador diz que seus comandados estão preparados mentalmente para a pressão:

"Fazemos uma preparação psicológica para que os jogadores estejam bem em cada partida. Se temos que acalmá-los, empurrá-los... Eles estão focados e sabem que não podem pensar em algo além da Colômbia. Já caímos nessa armadilha quando ficamos cômodos e as coisas não saíram da forma esperada. Teremos um rival de muito talento e teremos que jogar com perfeição para ganhá-los", analisou

Escalação provável da Colômbia: Ospina; Arias, Davinson Sánchez, Mina, Mojica; Carlos Sánchez, Barrios; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao

A Colômbia de José Pékerman deve ter James Rodríguez no banco. O meia do Bayern saiu durante a última partida com dores na perna esquerda, e parece não ter 100% de condições. O treinador comentou sobre a situação do camisa 10:

"Tivemos a boa notícia do resultado de seu exame médico, sua ressonância. Não tem nenhuma ruptura grande, nada grave. Ele evoluiu bastante, mas ainda temos um dia e meio para acompanhar melhor sua recuperação. E esperamos que possa jogar", disse

Colômbia x Inglaterra ao vivo online

As seleções se encontraram uma vez na Copa do Mundo, em 1998. Em jogo válido pela fase de grupos à época, em Lens, a Inglaterra venceu por 2 a 0, com gols de Anderton e Beckham. Nesta competição, a Colômbia caiu na fase de grupos, enquanto o English Team foi eliminado nas oitavas de final pela Argentina nos pênaltis, após empate em 2 a 2

As equipes se enfrentaram três vezes na história, com duas vitórias da Inglaterra e um empate. O último encontro foi um amistoso de 2005, com vitória inglesa por 3 a 2. Michael Owen fez um hat-trick para os Three Lions, enquanto Yepes e Aldo Ramírez fizeram para os colombianos

Já a Inglaterra ficou em segundo no Grupo G, atrás da Bélgica. Venceu a Tunísia por 2 a 1, o Panamá por 6 a 1 e perdeu para a Bélgica por 1 a 0

As duas equipes fizeram seis pontos na fase de grupos. A Colômbia ficou em primeiro no Grupo H. Perdeu para o Japão na estreia por 2 a 1 e depois venceu a Polônia por 3 a 0 e o Senegal por 1 a 0

Inglaterra e Colômbia se enfrentam pela Copa do Mundo 2018, às 15h, na Arena do Spartak, em Moscou. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!