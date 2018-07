Gareth Southgate enaltece Inglaterra em decisão de pênaltis: “Calmos e focados”

Após vitória nos pênaltis sobre a Colômbia, o técnico inglês falou em coletiva de imprensa. Segundo o treinador, o time conseguiu manter a calma e seguir o combinado nos vestiários.



"Temos um time muito jovem, e o controle que tivemos nos 90 minutos foi impressionante para uma equipe com uma média de idade tão baixa. Jogamos com muita disciplina, e a frieza dos jogadores foi marcante", afirmou.



Ao ser perguntado sobre o desgaste físico dos jogadores por terem disputado uma prorrogação, Southgate se mostrou preocupado.



"Ter disputado uma prorrogação não nos ajudará no próximo jogo por causa da recuperação dos atletas, mas precisamos repetir o empenho e a capacidade de entender nosso estilo de jogo. Adoraria uma semana para aproveitar essa vitória e esse momento, mas precisamos pensar na Suécia, que é um ótimo time e joga duro", enfatizou.



O jogo foi dramático e, com o gol sofrido no final do jogo, a pergunta era se o time, que é tão jovem, aguentaria a pressão. O treinador foi perguntado sobre o que pensava durante a cobrança de pênaltis.



"Estávamos calmos e focados. Os batedores estavam definidos e a confiança neles e no goleiro sempre foi total. Executaram nossa tática do primeiro ao último minuto de jogo", disse.



O goleiro Jordan Pickford foi um dos destaques da partida, com uma defesa difícil nos minutos finais do tempo regulamentar, e com um pênalti defendido na disputa após a prorrogação. O técnico do English Team comentou sobre a atuação do goleiro do Everton.



"Foi uma defesa impressionante (no chute de Uribe aos 46 do segundo tempo) por ser um goleiro com estatura baixa. Nos pênaltis ele executou o plano que fizemos, estudamos os batedores e ele está de parabéns pelas defesas'', declarou.



Agora, o English Team enfrenta a Suécia, que eliminou a Suíça pelo placar de 1 a 0. A partida será realizada no próximo sábado (7), às 11h, na cidade de Samara.