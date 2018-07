Depois de disputar Copa do Mundo com a Espanha, Álvaro Odriozola é anunciado pelo Real Madrid

Google Plus

O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira (5), a contratação do lateral-direito Álvaro Odriozola, que esteve na Copa do Mundo com a Seleção da Espanha e pertencia à Real Sociedad.

O jogador ainda fará exames médicos antes da assinatura, que será de seis temporadas. No caso, o espanhol ficará em Madrid até 2025 se nenhum clube pagar sua multa rescisória.

Com 22 anos, Odriozola custou, segundo a imprensa espanhola, €40 milhões ao atual tricampeão da Uefa Champions League. Ele tinha acordo com a Real Sociedad até 2022.

Na última temporada, 2017/18, o atleta participou de 35 jogos na La Liga e concedeu quatro assistências. Na Uefa Europa League marcou um gol. O jovem esteve na equipe revelação de La Liga, feita pela Uefa.