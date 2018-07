Jogo Uruguai x França AO VIVO online pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo, no estádio de Nizhny Novgord, com capacidade para 45 mil torcedores, na Rússia.

Não saia daí torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes desse jogaço entre Uruguai e França. Fique conosco!

Já os franceses terão os mesmos XI inicias que bateram a Argentina nas quartas com: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Tolisso; Olivier Giroud.

Portanto, o Uruguai vem em um esquema 4-4-2 com: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Suárez, Stuani.

No lugar do camisa 21, Cristhian Stuani ocupará a posição ao lado de Suárez.

Para o confronto desta sexta-feira (6), o Uruguai não terá Cavani, que está com uma lesão na panturrilha esquerda e sequer treinou com a equipe ao longo da semana.

"Em 2014 era outro adversário, outra França. O importante é manter a manutenção do alto nível da equipe. As quartas de final em 2014, a final da Eurocopa em 2016, e agora quartas de final de novo. Minha equipe é competitiva e é isso que eu vejo em 2018" ressaltou.

Já o técnico francês, Didier Dechamps, ressaltou a evolução da equipe, visto que em 2014, os francese caíram também nas quartas de final da Copa, contra a Alemanha.

"Não sabemos como será amanhã, mas nós queremos muito ganhar a partida", frisou Tabaréz

Sabendo do retrospecto, o técnico do Uruguai, Óscar Tabaréz diz que não pensa em empate para o confronto de amanhã.

Nos outros dois duelos, que aconteceram nas Copas de 2002 e 2010, dois 0 a 0 foram marcados entre as duas equipes.

Retrospecto em Copas entre uruguaios e franceses: Uruguai e França não costumam protagonizar jogos com muitos gols em Copas. Dos três encontros nos Mundiais, apenas em 1966 as equipes balançaram as redes, na vitória uruguaia por 2 a 1.

Contudo, a Celeste é a defesa menos vazada desta edição do Mundial, e sofreu apenas um gol nos últimos quatro jogos.

Em caso de vitória francesa, os Les Bleus estarão acumulando um histórico de nove jogos sem perder nas Copas do Mundo.

Com os dois feitos contra os hermanos, Mbappé se igualou a Pelé ao marcar três gols em uma Copa do Mundo aos 19 anos.

Já os franceses tiveram uma tarefa mais árdua, visto que protagonizou um confronto com sete gols contra a Argentina de Lionel Messi. Todavia, os franceses saíram com a vitória de 4 a 3 com destaque para Kylian Mbppé, que marcou dois gols na partida.

O Uruguai, venceu Portugal de Cristiano Ronaldo por 2 a 1, após cederem ao empate e sofrerem seu primeiro gol na competição. Contudo, Cavani decidiu o jogo e marcou duas vezes.

As equipes vêm de vitórias apertadas nas oitavas de final.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje é dia, hein. As quartas de final da Copa do Mundo voltam a dar as caras depois de dois longos dias sem jogos. O duelo da vez é entre Uruguai e França, que acontece no estádio de Nizhny Novgorod, na Rússia, às 11h (de Brasília).