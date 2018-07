De Bruyne exalta Bélgica após classificação contra Brasil: "Foi um teste para nossa personalidade"

Google Plus

Depois de eliminar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, um dos destaques do jogo e também da seleção da Bélgica, Kevin De Bruyne, concedeu entrevista coletiva, na Arena Kazan, nesta sexta-feira (6).

O camisa 7, considerado um dos melhores meio-campistas do mundo pela sua visão de jogo e qualidade no passe, falou sobre como os belgas dificultaram o jogo para a seleção Canarinho, já que os brasileiros não desenvolviam jogadas ofensivas por conta da forte marcação.

"Penso que fomos bem taticamente. Lukaku e Hazard mudaram posições, tentaram criar muitas oportunidades. Acho que jogamos muito bem no primeiro tempo, criamos chances, e eles não sabiam o que fazer. Eles mudaram no segundo tempo, foram melhores, mas conseguimos criar chances. Após o 2 a 1, fizemos de tudo para vencer. Foi um teste para nossa personalidade. O time todo lutou por 90 minutos para ganhar a partida", ressaltou o meio-campista.

Principal distribuidor de jogadas da Bélgica, De Bruyne falou sobre suas funções no meio de campo. O camisa 7 é quem dá velocidade ao jogo, uma de suas principais características, mas que ainda não tinham sido destaques até o duelo contra o Brasil.

"Tenho que fazer o possível para vencer o jogo. Não importa onde. Tento contribuir de todas as maneiras possíveis. Faço meu papel. Tenho que deixar os jogadores relaxados. Podemos jogar bom futebol. Às vezes, ainda somos muito rápidos, mas tento gerenciar o time. Serei o primeiro a lutar até o fim. Espero que meus colegas possam ver minha reação, que deixo tudo no campo", reconheceu.

Agora, os belgas terão outra equipe campeã do mundo pela frente, a França. Mesmo sabendo da dificuldade do adversário, De Bruyne se mostrou confiante no duelo contra uma das seleções favoritas ao título da Copa.

"Alcançamos algo muito bonito. Não é fácil. Você tem 10, 15 times capazes de vencer. Vamos tentar vencer a França. Estamos entre os quatro, estamos felizes, mas estando tão perto, queremos ir à final, o jogo que todo mundo vai estar olhando. É uma chance única na vida. Vamos fazer de tudo para deixar uma última imagem positiva da Bélgica e vencer aquele jogo", finalizou.