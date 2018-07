Deschamps celebra classificação da França, mas ressalta: ''Não queremos parar por aqui"

Após 12 anos, a França voltará a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. O jejum acabou graças a vitória da seleção sobre o Uruguai por 2 a 0, nesta sexta-feira (6), em Nijni Novgorod. O técnico Didier Deschamps comemorou bastante a classificação e também ressaltou o empenho de seus jogadores.

+ Com um gol em cada tempo, França supera defesa do Uruguai e vai à semifinal da Copa

''Estamos na semifinal e não queremos parar por aqui. Sinto muito orgulho. Resultado foi merecido. Realizamos um trabalho grandioso diante da Argentina e agora contra o Uruguai. Nosso jogo foi ainda melhor hoje, acho. Teve um pouco de falta de experiência da nossa equipe, que é jovem, mas são tantas qualidades que compensam. Estou muito orgulhoso. São várias semanas que estamos juntos e tudo tem dado certo'', disse.

Na semifinal, a França enfrentará a Bélgica, que venceu o Brasil por 2 a 1: "Há muito tempo que não escolho adversário. O importante é que não tivemos lesão, nem suspensão por cartão. Em princípio tenho todos os meus jogadores à disposição'', encerrou.

A França está invicta nesta Copa do Mundo. Na fase de grupos, terminou em primeiro do Grupo C, com vitórias sobre Austrália, Peru e empate diante da Dinamarca. Nas oitavas, despachou a Argentina e, agora, o Uruguai.