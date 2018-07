Recordar é viver: em 2015, Croácia venceu Rússia em amistoso de preparação à Eurocopa

Rússia e Croácia se enfrentam neste sábado (7), às 15h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018. Será o primeiro confronto entre as duas seleções em uma Copa. Buscando fazer história, ambos entrarão em campo com o apoio de suas nações. Os russos, donos da casa, que chegaram ao Mundial desacreditados e surpreenderam o mundo todo com a boa campanha na fase de grupos, e ainda por cima eliminaram a Espanha nas oitavas, nos pênaltis, já fizeram história com o melhor desempenho da seleção em Copas. Os croatas, com a geração de "ouro", fizeram uma campanha impecável vencendo todos os componentes de seu grupo, inclusive a Argentina, de Messi, por 3 a 0. Liderados por Modric, Rakitic e Mandzukic, visam chegar na semifinal para igualar o feito da seleção de 98.

Surgidas após a separação da União Soviética, as duas nações se enfrentaram apenas três vezes com os nomes atuais. Em 2006 e 2007, dois empates por 0 a 0. Mas a história mudou alguns anos depois.

Em 2015, Rússia e Croácia se encontraram em situações opostas da atual. Aproveitando-se da data FIFA, as seleções disputaram um amistoso no Estádio de Rostov na Donu, visando à preparação para a Eurocopa de 2016, realizada na França. Com algumas peças diferentes dos times de hoje, o que se viu foi uma Croácia dominante e um Rússia, que mesmo vindo de uma boa série de invencibilidade, sucumbiu ao adversário.

Os russos começaram o jogo impondo um bom ritmo e logo abriram o placar. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Smolov recebeu cruzamento de Ionov e cabeceou com força, 1 a 0 para a seleção da casa. A partir daí, a Rússia se fechou mais e cedeu campo para os croatas, que mesmo sem algumas estrelas cresceu no jogo.

O segundo tempo foi a concretização do domínio da Croácia, que passou por cima do adversário. Aos 12 minutos da etapa final, Kalinic empatou a partida após cruzamento da direita. Alguns minutos depois, aos 15, Brozovic acertou um chute sensacional no ângulo do goleiro Rebrov, virando o placar para os visitantes. Quando tudo parecia resolvido, a Croácia fechou o caixão russo. Aos 37, o artilheiro Mandzukic recebeu belo passe da direita e, sem goleiro, completou para o fundo da rede ampliando para 3 a 1 e dando números finais a partida.