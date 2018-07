11 contra 11: Croácia leva vantagem no comparativo entre titulares contra Rússia

Google Plus

Neste sábado (7), Rússia e Croácia se enfretam para buscar uma vaga na semifinal da Copa do Mundo da Rússia de 2018. A Rússia que desempenhou atuações surpreendentes até aqui, eliminando a campeã Mundial Espanha, chega na esperança de consguir uma vaga inédita e como anfitriã, fazer bonito diante de sua torcida. Já a Cróacia, uma seleção que é considerada talentosa pela boa geração de jogadores, contando com sua estrela Modric, chega com moral nessa fase de mata mata buscando uma classificação se igualando a seleção croáta de 1998.

Através desse comparativo, a seleção croata comandada por Zlatko Dalic levou ampla vantagem na disputa entre os jogadores preparado pela VAVEL Brasil. A escalação geral fica assim: Akinfeev/Subasic; Lovren; Vida; Mário Fernandes/Vrsaljko; Strinic; Rakitic; Brazovic; Samedov/Rebic; Modric; Mandzukic e Cheryshev.

Akinfeev x Subasic

Empate. Apesar do time da Croácia ser uma das equipes que menos levou gol na competição, não pode-se negar a grande atuação que os goleiros vem acarretando nessa Copa do Mundo, especialmente na última partida eliminatoria, vimos dois gigantes atuando em defesa de seus seleções quando brilharam nas defesas de pênalti contra Espanha e Dinamarca. Levando em consideração aos seus retrospectos recentes, um empate seria justo nessa ocasião.

Kutepov x Lovren

O croata Lovren leva vantangem sobre o Kutepov. O zagueiro croata vive um ótimo momento no seu clube Liverpool (ING) e na seleção pelo alto nível que está apresentando nas partidas, apesar do rusoo Kutepov esta atuando bem defensivamente, não podemos ignorrar o bom momento vivido por Lovren, especialmente nesta Copa.

Kudryashov x Vida

Vida vem fazendo boas atuações nas competições defensivamente. Com as suas atuações seguras, leva vantagem sobre o russo que atualmente joga pelo Rubin Kazan.

Mário Fernandes x Vrsaljko

Empate. O brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes leva a vantagem. Mário é um jogador muito importante em todos os esquemas táticos montados por Stanislav Cherchesov, tanto na defesa como no ataque. Já o Vrsaljko, joga em grande clube europeu como o Atlético de Madrid, vem atuando com muita regularidade, fazendo com que fiquem empatados por apresentarem um estilo de jogo mais consistente.

Zhirkov x Strinic

O lateral croata Strinic é extremamente importante para a equipe, além de estar fazebdo uma boa Copa do Mundo, o recém contratado do Milan em destaque nas suas qualidades físicas e técnicas, fatores que vem ajudadando bastante na coletividade da seleção croata. Já o russo Zhirkov apesar de sua experiência e estar ajudando a Rússia nessa sua arracanda na competição, esbarra em um bom momento do lateral croata.

Kuzyaev x Rakitic

Rakitic supera o Kuzyaev. O volante que atua no Barcelona é um dos grandes responsáveis para essa arrancada da Croácia na Copa. Sendo considerado como uns dos coadjuvantes, Rakitic vem mostrado que junto de sua seleção, pode assumir um posto de sub comandante onde sempre busca motivar e tirar o melhor de seus companheiros dentro de campo.

Zobnin x Brazovic

Brazovic se encontra em melhor momento que o russo. Atualmente jogando no Inter de Milão passa por um momento mais estavel do que o russo em suas atuações.

Samedov X Rebic:

Empate. Samedov vive um momento ótimo com sua seleção na Copa,desde de que o Mundial começou, garantiu a titularidade absoluta, é extremamanete importante para seu time, um dos homens de confiança do treinador pela sua capacidade técnica e experiencia, e sem contar com a liderança que ele exerce dentro de campo. O Rebic, está vivendo um grande momento na competição. Depois de ter feito um ótimo jogo contra a Argentina na fase de grupos, o meia da Croácia vem atuando muito bem em seu clube, contribuindo com gols e ajudando sempre na marcação, e esse bom rendimento está sendo aproveitado na seleção.

Golovin x Modric

Modric leva avantagem absoluta. Além de ser o grande craque e capitão da seleçao croata, é o melhor jogador da atualidade do país e vem fazendo temporadas de alto nível em seu clube Real Madrid, onde sempre ajuda seus companheiros com assistências e gols.

Dzyuba x Mandzukic

Mandzukic ganha. Após ter feito uma tempoarada boa pela Juventus, apesar do Dzyuba está fazendo um Mundial melhor do que o croata em questão de gols, o experiente Mandzukic possui mais movimentação pelas pontas podendo ajudar mais seu time nas chegadas a área. E o Dzyuba fica mais centralizado, esperando as bolas chegarem.

Cheryshev x Perisic

Cheryshev vive grande momento na seleção e no seu clube Villareal da Espanha. Apesar de não atuar como titular, é sempre opção do técnico russo que deve tomar a opção de montar um esquema tático ofensivo comando por ele, o artilheiro da seleção russa nessa edição, nao perde nenhuma oportunidade de gol levando total vantagem sobre Perisic.