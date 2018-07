11 contra 11: Inglaterra leva vantagem no comparativo entre titulares contra Suécia

Inglaterra e Suécia entram em campo neste sábado (7) brigando por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. O duelo será realizado em Samara, às 11h (de Brasília).

Após quebrarem marcas de anos sem atingir às quartas em um Mundial, as equipes tem suas apostas para saírem vencedoras de campo. A Inglaterra busca abrir vantagem no equilibradíssimo confronto direto entre os dois - são 8 vitórias inglesas, 9 empates e 7 vitórias suecas. Já a Suécia, espera manter o retrospecto de derrubar gigantes desde as Eliminatórias europeias. Holanda, Itália e Alemanha foram as vítimas até agora. Para entrar desde já no clima da partida, a VAVEL Brasil preparou uma análise comparativa entre os prováveis titulares na partida de sábado. No resultado geral, a Inglaterra levou a melhor: 6 a 3, além de dois empates técnicos. Lembrando que as equipes utilizam esquemas de jogo diferenciados. Os ingleses jogam no 3-5-2, já os suecos vem com o clássico 4-4-2.

Pickford x Olsen

Um dos duelos mais equilibrados. Ambos os goleiros estão tendo um desempenho muito bom e de destaque nessa Copa do Mundo. O jovem goleiro inglês leva a melhor nessa apenas por critérios técnicos. Aos 24 anos, apresenta uma elasticidade e um reflexo muito apurado. O que não é diferente para o ótimo goleiro sueco, que atualmente joga no futebol dinamarquês. Olsen e Pickford tiveram atuações e defesas incríveis nesse Mundial e trazem com eles uma segurança importantíssima para seus companheiros.

Walker x Krafth

Walker é um ótimo jogador defensivamente e dá a Inglaterra uma pegada muito firme na marcação. Titular devido a suspensão de Lustig, o jovem Krafth, jogador do Bologna, teve uma boa atuação contra a Suíça nas oitavas, mas não tem a mesma força defensiva que o dono da posição. Walker leva a melhor nessa pela consistência e pelo poder de velocidade e de recomposição que proporciona para sua seleção.

Stones x Lindelof

Esse é o primeiro empate técnico. Os zagueiros que curiosamente são rivais em Manchester - o inglês joga no City e o sueco no United -, tem características muito parecidas. Bons no jogo aéreo (o inglês já tem dois gols nessa Copa) e muito sólidos defensivamente. Tem muita importância e participação no sistema defensivo de suas seleções, principalmente Lindelof, devido a proposta de jogo da Suécia. Pelas características técnicas, físicas e futebolísticas, o empate técnico é justo.

Maguire x Granqvist

Duelo entre o jovem zagueiro inglês e o xerife sueco. Com uma liderança incrível e uma representatividade enorme dentro de campo, Granqvist leva a melhor nessa. O zagueiro já tem dois gols nessa Copa, justificando sua importância nessa ótima campanha sueca. Maguire, jogador do Leicester, é bom nas jogadas aéreas e sabe chegar no ataque. Adquirindo experiência, pode vir a se tornar um dos melhores zagueiros no mercado.

Young x Augustinsson

Dois ótimos jogadores, que se dedicam ao esquema tático proposto e ainda são armas muito boas para suas seleções. Augustinsson leva a melhor devido à grande Copa do Mundo que vem fazendo. Um dos pilares do sistema defensivo sueco, o lateral chega ao ataque com facilidade e qualidade. Autor do primeiro gol na vitória por 3 a 0 contra o México, o jogador do Werder Bremen mostrou ser fatal em suas subidas ao ataque.

Trippier x Ekdal

Segundo e último empate técnico. Os dois jogadores somam muito em volume de jogo para suas seleções. Experientes e acostumados com o futebol europeu, Trippier e Ekdal são essenciais para a transição da defesa para o ataque. Veloz e ágil, o inglês parece ser incansável em campo e tem tido boas atuações nesse Mundial. Já o sueco, tem um toque de classe e sabe quando acelerar ou cadenciar o jogo. Além disso, ambos tem um ótimo poder de marcação e recomposição.

Dele Alli x Larsson

Mesmo ainda fora do seu auge físico, Dele Alli é uma unanimidade quando se fala em jogador. Completo e diferenciado, leva a melhor por trazer um toque refinado para o meio inglês, além de criar jogadas de perigo. O que não diminui a qualidade do sueco Larsson, ótimo meio-campo e que volta à equipe para o jogo deste sábado após cumprir suspensão. Dentro de campo será um confronto interessante, tendo em vista que nenhum dos dois jogou seu melhor futebol nessa Copa ainda.

Henderson x Forsberg

Uma das melhores disputas nesse 11 contra 11. Henderson tem uma qualidade e um passe diferenciado, além de ser muito perigoso nas jogadas de bola parada. Porém, quem sai vencedor nessa é o camisa 10 sueco Forsberg. Colecionando ótimas atuações nessa Copa, o autor do gol da classificação nas oitavas vem se destacando e recebeu proposta do Liverpool. É uma das esperanças suecas para bater a Inglaterra.

Lindgard x Claesson

Autor de um dos golaços desse Mundial, o inglês vence a disputa entre os meias. Habilidoso e com uma ótima visão de jogo, Lindgard soma muito para o setor ofensivo inglês. Assim como a maioria de seus companheiros, Claesson vem fazendo uma boa Copa do Mundo e, junto de Forsberg, atua na criação das jogadas. Porém, levando em conta o poder de decisão e a capacidade de mudança de padrão de jogo, Lindgard leva a melhor.

Sterling x Berg

Destaque no Manchester City, Sterling não mostrou seu futebol na Copa até agora. Mesma situação de Berg, autor de 8 gols em 11 partidas nas Eliminatórias, mas que não desencantou ainda no Mundial. Esse confronto de quartas de final pode ser a redenção de ambos, e levando em conta a capacidade de mudar o jogo a favor de sua seleção e o improviso dentro de campo, Sterling leva a melhor por ter um leque de opções mais rico que o adversário.

Kane x Toivonen

Vitória de lavada do artilheiro da Copa. Kane já marcou 6 gols em 3 partidas nesse Mundial e muito se espera dele para desequilibrar esse confronto. O atacante sueco também já deixou sua marca e, junto de Berg, busca aproveitar um contra-ataque ou uma bola aérea para vazar a zaga inglesa. Um dos melhores centroavantes do mundo, Kane conta com seus companheiros para continuar a marcar gols e, além de se isolar mais ainda na artilharia, colocar a Inglaterra novamente em uma semifinal de Copa do Mundo.