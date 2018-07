O que esperar do confronto entre Rússia e Croácia?

Neste sábado (07) as 15h, o confronto entre Rússia e Croácia acontece no estádio Olímpico de Fisht em Sochi para as quartas de final da Copa do Mundo da Rússia 2018.

A desconfiança era algo que rondava a Rússia. Após uma decepcionante Copa das Confederações, sendo eliminada na primeira fase, grande parte dos seus torcedores não acreditavam mais em uma campanha, onde pudessem avançar de fase na Copa do Mundo.

Porém, desde de sua estreia nessa edição, com a vitória sobre a Arábia Saudita por 5 a 0, a nação russa começou a olhar sua seleção de outra maneira, realmente começou a acreditar que algo especial poderia estar acontecendo. Eles estão levando as críticas e as desconfianças como motivação para continuar com as boas atuações e se superarem para chegar a uma tão sonhada final de Copa do Mundo que seria mais especial, por ser a anfitriã.

A Croácia vem sendo consagrada como a melhor seleção dos últimos tempos, comandada por sua estrela Luka Modric, eles buscam fazer história e conquistar títulos para que essa talentosa geração seja consagrada.

Apesar dessa seleção ser comandada por um craque, ele está longe de levar todos os créditos pela arrancada da Croácia na Copa. Com um elenco cheio de coadjuvantes como Rakitic e Lovren, mostram mais do que nunca uma seleção unida não se importa quem acaba levando os créditos no final, só pensam no bem de sua seleção e companheiros. Com a confiança alta, os croatas vem embalados para conseguir uma vaga nas semifinais.

Podemos esperar um jogo onde a Rússia promete sair para o ataque buscando chances de gol, com as saídas rápidas em contra ataques buscando uma chance perfeita e as vezes, única em um jogo como esse, mas ainda pretende ter um poder defensivo muito grande, promete dar trabalho para a Croácia. O técnico russo Cherchesov ressaltou que a preparação de seus atletas nesse momento é muito importante para o andamento da partida e garante que a equipe vem forte.

A Croácia vai precisar contar muito com a criatividade do seu meio campo para desmontar a organização defensiva da Rússia. No jogo contra a Espanha, os russo montaram uma linha de cinco defensores dificultando muito a entrada dos espanhóis ao ataque, uma acontecimento que pode voltar a se repetir contra os croatas. A seleção vai precisar executar um jogo inteligente e sem afobação para sair na frente do placar.

Com esse embalo da Rússia, a seleção vai entrar em campo muito motivada para fazer história diante da sua torcida, somente seis vezes um país anfitrião foi campeão, e a Rússia vem forte para tentar realizar tal ato. Mas não podemos esquecer que a Croácia é uma das seleções que menos levou gol nessa edição da Copa, além de uma coletividade dentro do campo que desmoraliza vários adversários.

Esse confronto promete ser bastante equilibrado e muito disputado, pôde-se esperar uma bela exibição de futebol nessas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.