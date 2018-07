Rússia x Croácia AO VIVO hoje pela Copa do Mundo 2018 (0-0)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA RÚSSIA

23 min: Zobnin tenta fazer a ligação direta com Dzyuba, mas erra o passe. Nãs mãos do goleiro Subasic.

19 min: Rússia tem dificuldades em sair com velocidade. Croácia é dona do jogo agora.

15 min: Rebic é derrubado na entrada da área. Tem falta MUITO perigosa para a Croácia.

11 min: Vrsaljko faz boa jogada, vai ao fundo e cruza rasteiro para a área. Mandzukic erra o chute, bola pega no pé de apoio e vai para longe. Que coisa feia!

7 min: Croácia começa a trocar bola no meio-campo, tentando ganhar espaço.

5 min: Dzyuba aciona Cheryshev na entrada da área. Ele bate, mas a zaga da Croácia consegue fazer o bloqueio. Rússia vai pra cima neste início de jogo.

COMEÇA A PARTIDA

14:50 - Seleções entrando em campo para a execução dos hinos.

14:45 - A Seleção Croata passou por uma mistura de sentimentos durante as oitavas de final. Contra a Dinamarca, o time de Zlatko Dalic chegou a sair atrás do placar, perder pênalti na prorrogação e também nas cobranças decisivas. Todavia, o final foi feliz, após bater a seleção dinamarquesa com Subasic defendendo três pênaltis.

Equipes no aquecimento

14:40 - Cherchesov explicou que cada jogo até a terceira fase foi uma batalha e assim será até o final. Para ele, o elenco croata é um ponto que deve dificultar bastante a vida dos russos, mas que está preparado.

"Espero que os jogos mais importantes ainda estejam para vir. Conhecemos a equipa croata e os seus jogadores, que jogam em grandes clubes e nas grandes ligas, mas nós nos preparamos para isso", esclareceu.

Croácia escalada

Rússia escalada

14:35 - O feito de chegar as quartas de final e a possibilidade de conseguir ir para as semi-finais empolgaram bastante o torcedor russo. Entretanto, o técnico da seleção nacional, Stanislas Cherchesov, não quer que sua equipe fique com o mesmo sentimento.

"O jogo diante da Espanha foi uma história com um final feliz, mas agora temos que olhar para o futuro. Há coisas que devemos esquecer. Não podemos entrar em euforia, pois o campeonato ainda segue", afirmou.

14:30 - Histórico de confrontos: Ambas as nações se enfrentaram apenas três vezes ao longe da história. O primeiro encontro ocorreu em 2006, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2008, mas o empate em 0 a 0 prevaleceu durante os 90 minutos. Elas voltaram a se enfrentar no próprio torneio europeu, já em 2008 e novamente com o placar zerado.

A única em que o duelo terminou com um vencedor foi no ano de 2015, em Rostov. O time croata bateu a dona da casa por 3 a 1 com gols de Brozovic, Kalinic e Mandzukic. O atacante Smolov diminuiu para a Rússia.

14:25 - Desde a extinção da seleção da URSS, em 1994, essa é a primeira vez que os soviéticos chegam a uma quartas de final. Da Copa dos EUA até aqui, a Rússia parou na primeira fase em três oportunidades e sequer participou dos Mundiais de 2006 e 2010.

14:20 - Por outro lado, a anfitriã Rússia fez a campanha mais inesperada até aqui. Após golear a Arábia Saudita por 5 a 0 logo no primeiro jogo, a seleção russa conquistou sua vaga na segunda rodada ao bater o Egito. Porém, levou um vareio na semifinal, ao perder para o Uruguai por 3 a 0. Na segunda fase, veio a grande surpresa. Os russos, nos pênaltis, eliminaram a Espanha.

14:17 - As equipes já estão no estádio para a partida de logo mais.

14:15 - A Vatreni disputa a Copa do Mundo desde 1998, após a separação da Iugoslávia. Naquele ano, os croatas fizeram sua melhor campanha, ao chegar até a semifinal, onde foram eliminados pela França, que viria a ser campeã mais tarde. Na disputa do terceiro lugar, a seleção bateu a Holanda.

14:10 - Os croatas passaram pela fase de grupos com autoridade. Venceram os três jogos da primeira fase, com direito a uma goleada sobre a Argentina na segunda rodada. Pelas oitavas, a seleção enfrentou a Dinamarca em um jogo emocionante. Passando bastante sufoco, a Croácia venceu nas penalidades, com um show de Subasic, que pegou três cobranças.

14:00 - Quem sair com a vitória enfrentará o vencedor de Inglaterra e Suécia, que acontece ás 11h. O jogo pela semifinal ocorrerá na próxima quarta (11), ás 15h, no Estádio Lujniki, em Moscou.

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Rússia x Croácia, em Sochi, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

De suas cinco campanhas na Copa do Mundo, esta é a terceira vez que a Croácia enfrenta os anfitriões. Eles não tiveram muita sorte anteriormente, no entanto, com uma derrota por 2-1 contra a França nas semifinais em 1998, sendo seguido por uma derrota por 3-1 para o Brasil na partida de abertura da edição de 2014.

Talvez alguns fãs tenham ficado um pouco frios por uma exibição passiva contra a Dinamarca, mas os croatas podem ter ficado intimidados com o que estava em jogo. Eles tentarão ficar mais relaxados contra os russos.

A Croácia espera igualar a conquista de seus antecessores da Copa do Mundo de 1998, quando a equipe chegou à semifinal. Durante a fase de grupos, eles produziram um bom futebol para derrotar a Nigéria, a Argentina e a Islândia.

A Rússia ainda está na nuvem nove depois de surpreender a Espanha e o mundo inteiro na última rodada. Mas essa vitória inesperada está no passado e o Sbornaya está agora totalmente focado no próximo alvo: a Croácia. A única mosca na sopa para Stanislav Cherchesov é que ele não poderá chamar o ala esquerdo Yuri Zhirkov contra as estrelas croatas.

Resta ver qual das duas equipes se recupera de seus esforços emocionais mais rapidamente. Os russos procurarão aproveitar todo o apoio que os seus fervorosos adeptos possam reunir para ultrapassar o talento individual e colectivo da Croácia.

Os croatas também foram levados para o arame pela Dinamarca. Após um começo frenético durante o qual ambas as equipes marcaram nos primeiros cinco minutos, os homens de Zlatko Dalic foram forçados a passar por um teste prolongado de seus nervos quando o jogo foi para a prorrogação antes de finalmente prevalecer após as cobranças de falta.

Ambas as equipes passaram por batalhas difíceis nas oitavas-de-final, em partidas realizadas com poucas horas de intervalo. Apesar de aproveitar muito pouco a bola contra a Espanha, os russos lutaram com unhas e dentes para proteger seu gol e, finalmente, prevaleceu em uma disputa de pênaltis.

A Rússia enfrenta a Croácia no sábado, no último jogo disputado em Sochi, na Copa do Mundo da FIFA deste ano. O Fisht Stadium já presenciou algumas das mais intensas e espetaculares ações da Rússia em 2018, e os torcedores locais esperam dar adeus ao local vendo os anfitriões avançarem para as semifinais.

Rússia e Croácia se enfrentam, neste sábado (7), às 15h. O confronto vale vaga na semifinal da Copa do Mundo.