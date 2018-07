Aos 40 anos, Buffon assina com Paris Saint-Germain por uma temporada

Gianluigi Buffon, um dos melhores goleiros da história do futebol, aos 40 anos, fechou um contrato de uma temporada com o Paris Saint-Germain. O xeique Nasser Al-Khelaïfi, com todo o seu poder, continua com o sonho de montar um elenco perfeito para dar ao PSG a tão sonhada primeira Liga do Campeões.

Com o seu contrato podendo ser renovado para mais uma temporada, Buffon tomou a decisão de pela primeira vez, se aventurar em um clube fora da Itália. Sendo revelado pelo Parma, o craque se tornou o goleiro mais caro da história até hoje em sua transição para a Juventus. A velha senhora desembolsou £52 milhões de euros (R$236 milhões) para tê-lo em sua equipe.

Ficando 17 anos na Juventus, levantou nove troféus da Série A, quatro Copas da Itália e cinco Supercopas, tendo jogado 176 jogos com a braçadeira de capitão. O italiano bateu recorde na equipe como um jogador que representou tanto a velha senhora como líder dentro de campo.

O goleiro declarou na coletiva que antecipou sua assinatura de contrato, a sua felicidade de jogar em uma cidade como Paris, e de como espera dar alegria para os fãs e seus companheiros, e que acima de tudo sempre vão poder contar com sua experiencia.

"É com um grande sentimento de felicidade que me junto ao Paris Saint-Germain. Pela primeira vez na minha carreira saio do meu país, e só um projeto tão ambicioso me fez tomar essa decisão. Agradeço ao clube e ao presidente pela confiança. Por ter acompanhado o progresso nos últimos anos, conheço os sonhos do Paris Saint-Germain. Eu chego com minha energia, experiência e sede de sucesso para ajudar meu novo clube a conseguir os grandes objetivos estabelecidos", disse Buffon.

Uma coletiva de imprensa deve ser montada na próxima segunda feira (09), para apresentar o arqueiro oficialmente. O italiano se junta aos brasileiros Neymar, Daniel Alves (ex-companheiro de Juventus) e Thiago Silva para esta temporada.