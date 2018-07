Milan anuncia contratação de jovem croata Halilovic, ex-Hamburgo

Mesmo com a punição da UEFA pelo Fair Play financeiro, onde está impedido de jogar as competições europeias pelas próximas duas temporadas, o Milan segue em busca de reforços para voltar a brilhar na Serie A e neste sábado (7), anunciou a contratação do meia Alen Halilovic, de 22 anos.

O jovem croata pertencia ao Hamburgo e chega ao Rossonero a custo zero, assinando um contrato válido até 30 de junho 2021. Essa é a terceira contratação do clube de Milão para a temporada, que já acertou com o compatriota de Halilovic, o lateral croata Ivan Strinic e o goleiro espanhol Pepe Reina.

Revelado pelo Dinamo Zagreb, o meia irá para o sexto clube de sua carreira. Após se destacar no clube croata, acertou com o Barcelona, em 2014, por cinco anos. Sem muitas oportunidades no time principal, foi cedido ao Sporting Gijon já no ano seguinte. Em 2016, Halilovic foi vendido ao Hamburgo, onde pouco atuou e acabou emprestado para o Las Palmas.

Halilovic ganhou os holofotes em 2013, após se tornar jogador mais jovem a entrar em campo pela Seleção Croata na história, com apenas 16 anos. Pela equipe nacional, foram nove partidas e nenhum gol marcado.