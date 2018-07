Irritado, Cherchesov é ríspido mas elogia jogadores da Rússia: "Quero agradecer por tudo que fizeram"

Após uma campanha histórica, a Rússia foi eliminada da Copa do Mundo. Em confronto válido pelas quartas de final do Mundial, os donos da casa perderam nos pênaltis para a Croácia e tiveram o sonho de chegar à decisão encerrado.

Na saída do campo, o técnico Stanislav Cherchesov mostrou-se extremamente irritado, respondendo rispidamente a repórter e saindo rapidamente para o vestiário.

No início da coletiva, o treinador bem que tentou transparecer mais tranquilidade. Porém, a irritação e a ironia apareceram rapidamente. Cherchesov comentou sobre a performance da Rússia na Copa e agradeceu a dedicação dos jogadores.

"Não sei se fomos mais longe do que esperávamos. Mas estudamos os rivais, jogamos nosso próprio jogo. O resultado não foi ruim. Nos sentimos como se tivéssemos sido dispensados do exército mais cedo, quando queríamos ficar mais tempo. Tem uma palavra russa para isso. Eu quero agradecer a meus jogadores por tudo o que fizeram. Hoje a sorte não esteve conosco".

A partir daí começou o show de respostas ríspidas a jornalistas estrangeiros. Questionado se estava surpreso com o desempenho de sua seleção no Mundial, o treinador debochou prontamente.

"Você pode ter ficado surpreso, mas não havia nenhum time jogando nesta Copa do Mundo que tinha a total confiança de seu país. De que país você é? Itália? Então, você tem razão por duvidar do seu time", disse o treinador antes de rir.

Cherchesov se irritava mais ainda a cada nova pergunta que surgia. Perguntado por dois jornalistas, um grego e um chinês, sobre a emoção após a partida e sobre o futuro no comando da Rússia, ele fez questão de responder sarcasticamente.

"Você é da Grécia! São emoções, eu não estou nervoso. Eu esperava essa pergunta de alguém da Escandinávia. Mas não de alguém da Grécia".

"Eu acho que na China vocês ainda têm esses planos de cinco anos, como nós tínhamos na União Soviética. Eu não consigo pensar em amanhã", completou.

O técnico russo comentou sobre a ligação que recebeu de Vladimir Putin, presidente da Rússia, para elogiar e enaltecer o desempenho da seleção nessa Copa do Mundo.

"Putin me ligou hoje e depois do jogo. Disse estar feliz com o que mostramos no campo, com a entrega. Ele disse que deveríamos ter os olhos abertos".