Paulinho deixa Barcelona após proposta milionária e acerta volta ao Guangzhou Evergrande

Com menos de um ano no Barcelona, Paulinho já tem seu retorno marcado para a China. Com uma proposta de 50 milhões de euros, o meia brasileiro volta ao seu antigo clube Guangzhou Evergrande e abriu uma vaga para estrangeiros no clube catalão.

Com essa proposta, o Barcelona estaria ganhando de volta todo o dinheiro investido em Paulinho com 10 milhões de euros de lucro. O incentivo para ir atrás de novas contratações é muito grande, e vai aumentando cada vez mais com interesse dos clubes ingleses no zagueiro Mina que fez ótimas atuações com muitos gols na Copa do Mundo com a Colômbia, e sabendo como os times medianos da Inglaterra gostam de pagar caro por certos jogadores, o Barcelona parece animado com a ideia de vendê-lo.

Todos esses fatores ajudam o time catalão a ganhar mais espaço na contratação de novas peças estrangeiras para o elenco. Com a chegada do Arthur, agora ex jogador do Grêmio adiantada, Paulinho terá sua vaga preenchida. A vendo de um jogador de 29 anos por esse valor fez com que a diretoria do Barcelona se animasse com a venda, tanto que foi concretizada rapidamente.

Paulinho realizou 49 jogos com a camisa do Barcelona e marcou 9 gols. Assim que chegou, ganhou espaço pela sua facilidade de chegar perto da área e fazer gols. Mas por causa de uma lesão sofrida em janeiro, não conseguiu atingir o seu antigo ritmo, perdendo espaço na equipe principal dirigida por Ernesto Valderde. Conquistou um título do Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei com o clube catalão.