PSG oferece mais de um bilhão de reais para tirar Philippe Coutinho do Barcelona

De acordo com o jornal catalão 'El Mundo Deportivo', o Paris Saint-Germain ofereceu 270 milhões de euros (1,3 bilhão de reais) para ter o craque Philippe Coutinho em seu elenco.

Com as ótimas atuações pela camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo, o meia brasileiro continua chamando atenção e movimentando o mercado europeu.

Com a proposta já enviada para o agente de Coutinho, o xeique Nasser Al-Khelaïfi quer repetir com Neymar, a dupla de ataque da seleção brasileira em seu elenco e para que o sonho de ter uma taça da Liga dos Campeões da Europa esteja cada vez mais perto.

Mas ainda de acordo com 'El Mundo Deportivo', o Barcelona não pretende dar atenção a essa proposta do PSG por ainda ter altas expectativas em relação ao Coutinho em seu elenco. O clube catalão gastou 160 milhões de euros para trazê-lo do Liverpool, chegando no início do ano na Espanha, o Barcelona não pretende perder Philippe Coutinho tão facilmente.