Irritado, Courtois critica atuação da França contra Bélgica: ''Não jogaram nada''

A Bélgica deu adeus ao sonho de chegar à final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (10), a seleção não conseguiu, diante da França, repetir a boa atuação que teve contra o Brasil, e assim, foi derrotada por 1 a 0. Irritado, o goleiro Courtois não poupou críticas à atuação do adversário.

"É uma partida frustrante. A França não jogou nada, eles jogaram para se defender atrás da bola. Uma pena para o futebol. Eles jogaram no contra-ataque, com Mbappé e Griezmann, que são muito rápidos. É direito deles. Eles jogaram muito embaixo, e nós sempre tivemos problemas com isso, eles fizeram isso muito bem. Nos primeiros 25 minutos, estivemos muito ansiosos. Tínhamos um pouco de respeito por conta da velocidade do Mbappé. Fomos encontrando espaços na direita com o Chadli, mas no ataque estávamos um pouco descuidados. Nesta fase do torneio, os detalhes são decisivos e esses detalhes resultaram em favor dos franceses'', afirmou.

O jogador também reclamou da arbitragem: ''Não apitou bem num geral. Os franceses fizeram cera... ainda teve aquele erro grave na falta que não deram sobre o Hazard perto da área.''

Mesmo com a eliminação, o goleiro fez coro ao técnico Roberto Martínez e também exaltou o empenho da Bélgica.

''Estamos orgulhosos, sim. Mas todo mundo quer chegar na final. Amanhã nós ainda vamos estar decepcionados. E depois vamos levantar nossas cabeças e jogar a disputa do terceiro lugar'', encerrou.

Agora, a Bélgica aguarda o confronto entre Inglaterra e Croácia, que se enfrentam nesta quarta-feira (11), para saber quem será o seu adversário na disputa pelo terceiro lugar.