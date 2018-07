Barcelona anuncia contratação do meia Arthur, ex-Grêmio

Google Plus

Nesta segunda (09), o Barcelona anunciou a chegada do jovem jogador brasileiro Arthur, que agora é ex Grêmio.

Custando ao clube catalão 31 milhões de euros (141 milhões de reais), o brasileiro chega ao clube fechando com contrato de seis temporadas, ficando a disposição de Ernesto Valverde até 2024, com uma multa rescisória de 400 milhões de euros (1,82 bilhão).

Arthur se diz ser muito grato por tudo que o Grêmio fez por ele, em todos esses anos. Sendo o clube que o revelou, ele ainda declara a sua vontade de voltar ao tricolor futuramente.

"Estou realizando um sonho, só tenho que agradecer a todos. Isso é um 'até logo' e não um adeus. Espero um dia voltar. Estou muito orgulhoso de sair pela porta da frente. Desde os 14 anos estou aqui", declarou.

Tendo sua chegada prevista somente para janeiro de 2019, o Barcelona pediu para que sua chegada fosse adiantada por causa de desfalques que estão acontecendo em seu meio de campo. Iniesta, um dos ídolos do clube, não faz mais parte do elenco e Paulinho agora recém contratado pelo seu antigo clube chinês desfalcam o clube.

Com a saída desses jogadores importantes, o Arthur é visto como um dos substitutos para suprir uma perde gigantesca no meio de campo do Barcelona.