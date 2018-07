Jogo França x Bélgica AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de França x Bélgica ao vivo hoje , pela Copa do Mundo. O confronto acontece no Estádio São Petesburgo, às 15h (de Brasília).

A França não encontrou nenhum time com mais frequência do que a Bélgica, tendo jogado em 74 ocasiões. No entanto, eles só se encontraram duas vezes na Copa do Mundo, com seu último encontro chegando ao terceiro lugar no México em 1986, e jogaram um contra o outro em apenas oito amistosos desde então.

Quem está fora: Meunier.

Pendurados: Ninguém.

Na coletiva, o técnico belga destacou a importância de Thierry Henry, atual auxiliar-técnico, e que brilhou no adversário de logo mais: "Thierry Henry nos trouxe bastante coisa nos últimos dois anos. Muita clareza na metodologia com jogadores que não tinham experiência internacional. Ele sabe como vencer uma Copa do Mundo. Sabe como atuar diante dos olhos do mundo. Os belgas não têm uma geração que tenha vencido uma Copa do Mundo para se espelhar. Henry é um técnico, é dedicado, atento a todos os jogadores e tem sido muito importante. Ele é a peça perfeita que faltava na comissão técnica".

Quem está fora: Ninguém.

Pendurados: Ninguém.

No último treino antes da semifinal, Mbappé foi poupado, mas não será problema para a partida em São Petesburgo, segundo Deschamps: "Não há ninguém fora. Até por isso, descansamos alguns jogadores como medida de precaução. Todos devem estar à disposição".

Roberto Martinez pode estar disposto a mudar para uma abordagem clássica do 4-4-2, sem Meunier, para se adaptar aos franceses. Se assim for, Nacer Chadli pode começar à direita, com Yannick Carrasco retornando no flanco oposto. Os Diabos Vermelhos estão mais preparados do que nunca fisicamente, psicologicamente e em seu futebol para provar que seu nome de "geração de ouro" é justificado.

Já os comandados de Roberto Martinez superaram a Seleção Brasileira por 2 a 1, graças a um ótimo primeiro tempo. Veja os melhores momentos:

O Les Bleus impressionou contra a Argentina através de um toque ofensivo e contra o Uruguai pela solidez de sua unidade. Agora, eles precisam vencer o time mais espetacular do torneio até agora. Maior ameaça da Bélgica: Eden Hazard. Solução da França: Ngolo Kante. Esse confronto entre os companheiros de equipe do Chelsea (e dois dos melhores jogadores da competição) provavelmente será fundamental para o resultado.

Nas quartas, a equipe de Didier Deschamps despachou o Uruguai, ao vencer por 2 a 0. Veja os melhores momentos:

Já a "ótima geração belga" vem mostrando que merece ser chamada assim. Foram cinco vitórias nos cinco jogos disputados, e 100% de aproveitamento no Mundial. O sonho da primeira conquista está mais vivo do que nunca.

Com quatro vitórias e um empate até aqui, a Seleção Francesa é a única, dentre os favoritos apontados antes do Mundial começar, a permanecer na busca pela taça.

A dupla chegou com grandes esperanças, mas pessoas de fora tiveram suas dúvidas sobre se os dois extravagantes quebra-cabeças compostos de talentos estupendos poderiam ser reunidos a tempo de um verdadeiro ataque à Final. Embora tenham surgido dúvidas defensivas - contra a Argentina e o Japão, respectivamente -, ambas permaneceram firmes, com a Bélgica agora desfrutando de seu melhor torneio importante desde o México 1986.

Tendo ambos garantido seus assentos na mesa da Copa do Mundo de 2018 na Rússia até a disputa de medalhas no próximo fim de semana, a França e a Bélgica agora têm que ver quem vai perseguir o ouro e quem fica à procura de bronze. Uma Final potencialmente coroadora de carreira está a apenas uma hora e meia de distância do futebol.

França e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira, no Estádio São Petesburgo, às 15h, pela semifinal da Copa do Mundo.