O que esperar do confronto entre França x Bélgica?

Nesta terça feira (10), o partida entre França e Bélgica acontece no estádio Krestovsky na cidade de São Petersburgo para as semifinal da Copa do Mundo da Rússia 2018.

Com um o melhor ataque do Mundial, a Bélgica, com a sua talentosa geração começa a responder as expectativas de seus torcedores. Com a decepcionante campanha na Copa de 2014 no Brasil, saindo da competição nas quartas de final perdendo para a vice campeã Argentina, não fez bonito, mas deixou a mostra que na próxima Copa, tudo seria diferente.

Eliminando o penta campeão mundial Brasil, os belgas chegam nessa semifinal, muito fortes e com desejo de chegar a uma final de Copa inédita.

A França que passou por uma grande renovação em seu elenco, começa a acreditar em uma possibilidade de estar em uma final de Copa do Mundo novamente.

Tendo uma seleção cheia de talentosos jogadores, igual a seleção belga, os franceses porém, podem se considerar mais experientes quando o assunto é reta final de Copa do Mundo. Tendo conquistado seu primeiro e único título Mundial em 1998, com a seleção liderada por Zidane, a França tenda dar a volta por cima após perde a final da Eurocopa para Portugal dois atrás atrás quando era anfitriã.

Podemos esperar um jogo onde a Bélgica vai precisar estar atenta quando decidir sair para jogo. Os belgas tem que levar em consideração que o time francês tem um meio de campo muito forte com jogadores inteligentes e rápidos na hora de armar jogadas de ataque. Eles precisam armar um time defensivamente forte, e levar em consideração a estratégia usada no jogo contra o Brasil, onde conseguiram desarmar os jogadores rapidamente sem o uso excessivo de faltas.

A França costuma envolver seus adversários em seu estilo de jogo. Então, eles devem montar uma estrategia para parar o ataque belga, pois é o melhor ataque da competição, com 14 gols até agora contra somente 9 dos franceses. Ou seja, caso a França queira chegar a uma final de Copa do Mundo após 12 anos, a atenção precisará estar redobrada para que surpresas desagradáveis não aconteçam.

Esse confronto promete ser muito disputado, pôde-se esperar uma bela exibição de futebol nessa semifinal de final da Copa do Mundo da Rússia.