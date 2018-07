Manchester City anuncia Riyad Mahrez, destaque do Leicester na campanha do título em 2015/16

O Manchester City, atual campeão inglês, começou a se mexer no mercado de transferências europeu e oficializou nesta terça-feira (10) o atacante Riyad Mahrez, que estava no Leicester City, equipe que surpreendeu na 2015/16, quando foi campeã da Premier League, excedendo todas as expectativas.

Mahrez, de 27 anos, chega aos Citzens por £60 milhões e firma contrato por cinco temporadas, até 30 de junho de 2023. Em seu Twitter oficial, o City anunciou o argelino, que usará o mesmo número 26 na camisa de quando atuou pelos Foxes.

Desde 2013 no Leicester, Mahrez anotou 48 gols em 179 jogos pelos Foxes. Em 2016, quando veio a se destacar na campanha do título inglês, o atacante marcou 17 gols em 37 jogos e foi nomeado o melhor atleta da Premier League daquela temporada.

Em entrevista ao próprio site do Manchester City, Mahrez se mostrou animado e ansioso em poder trabalhar com Pep Guardiola, visto por muitos como o melhor técnico do mundo.

“Estou bastante satisfeito por me juntar ao Manchester City, um time que está jogando de forma absolutamente incrível, sob o comando de Pep Guardiola. Tem sido um prazer assistir aos seus jogos. O Pep é um treinador determinado a implementar um futebol de ataque, o que é perfeito para mim. As exibições do City na temporada passada, foram excelentes", exaltou.