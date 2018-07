Deschamps enfatiza possível título da Copa como resposta ao vice da Euro

Após 12 anos do vice-campeonato na Alemanha, a França está de volta à final da Copa do Mundo. Com uma campanha praticamente impecável - são cinco vitórias e apenas um empate -, os franceses chegam como favoritos e com a possibilidade de eternizar uma fortíssima geração. Nesta terça-feira (10), os Bleus garantiram a vaga à decisão ao baterem a Bélgica por 1 a 0.

Jogador e capitão da França no seu único título em 1998, o atual treinador Didier Deschamps mostrou-se extremamente animado e motivado na entrevista coletiva após a partida. O técnico fez questão de lembrar a final da Eurocopa, perdida para Portugal há exatamente dois anos atrás, dentro de casa. Deschamps falou sobre uma 'ferida em aberto'.

"Há dois anos, ainda não foi digerida. Vamos ver, vamos sentir o jogo (entre Inglaterra e Croácia, nesta quarta) e ver quem enfrentaremos".

Orgulhoso e satisfeito com o rendimento da equipe na partida de hoje, o comandante elogiou os jogadores e falou sobre como eles tiraram de lição a derrota do Brasil para os belgas.

"Não sei se foi nossa melhor partida, mas foi excelente. Giroud, Griezmann jogaram uma grande partida. Eles nos deram opções no meio de campo desde o começo. O time da Bélgica tem ótima qualidade técnica, mas a ideia era não dar nenhum espaço, porque se dá espaço, como vimos contra o Brasil, eles são muito bons, têm movimentos muito rápidos", disse.

Deschamps falou sobre a comparação da seleção atual com a de 20 anos atrás, campeã do mundo na Copa da França.

"Você tem de viver o seu tempo e não mencionar a minha história. Eles [os jogadores] sabem disso. Alguns deles sequer eram nascidos quando ganhamos o título. Eu não posso falar com eles sobre algo que aconteceu 20 anos atrás. Eu estou aqui para escrever uma página nova. A página mais bonita. Não posso olhar para trás", declarou.

O treinador foi só elogios à seus atletas, dando o mérito da classificação a todos eles. "É realmente excepcional. Estou muito feliz. São jogadores jovens, mas com caráter. Enfrentamos uma grande equipe. Esse gol nos fez bem. Tivemos que trabalhar muito de forma defensiva. Poderíamos ter tido mais sucesso nos contra-ataques. Mas parabéns a meus jogadores. Vamos jogar a final", ressaltou.

Por fim, Deschamps falou sobre a preparação para a grande final do Mundial. "Primeiro, temos de comemorar esse resultado. Temos cinco dias. Nossas famílias estão aqui. É bom aproveitar isso. Teremos 48 horas para aproveitar e descansar. Depois vamos fazer tudo. Ser favorito ou não, é uma final. Alguns poderiam falar que fomos favoritos contra Bélgica, e eles tiveram chances de chegar à final. Vamos lidar com isso nos próximos dias", afirmou.

A França espera agora o vencedor do confronto entre Inglaterra e Croácia, que se enfrentarão nesta quarta (11), às 15h (de Brasília). A final será realizada no próximo domingo (15), em Moscou, às 12h (de Brasília).