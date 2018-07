Com Cristiano Ronaldo, Juventus espera ter encontrado peça para mudança de patamar

Após semanas de especulações e negociações, a Juventus finalmente acabou com o suspense e anunciou Cristiano Ronaldo como o mais novo membro de seu esquadrão. O gajo assinou até 2022 e chega ao clube italiano em uma das transferências mais ambiciosas dos últimos tempos no futebol mundial.

A ida de CR7 para a Itália pode ocasionar mudanças drásticas no atual cenário do futebol europeu, dentro do gramado e também fora dele. Nos próximos meses poderemos ver uma dança das cadeiras, com grandes time europeus investindo ainda mais pesado para se igualar ao elenco da Vecchia Signora.

Cristiano Ronaldo é a peça que faltava ao clube juventino

Desde 2003, quando acertou com o Manchester United, Ronaldo se consagrou como um jogador top do futebol mundial. Além de prêmios individuais, colecionou títulos e mais títulos. Ganhou tudo que podia na Inglaterra. Com apenas 23 anos foi consagrado pela Fifa como o melhor jogador do mundo e daí em diante, não parou mais.

A transferência para o Real Madrid em 2009 significou uma nova fase para ele e os galáticos. CR7 iniciou o que seria um dos auges maiores auges da carreira de um jogador. Pelos merengues, quebrou recordes e mais recordes, conquistou quatro Liga dos Campeões e ganhou o status de maior artilheiro da história do torneio. Além disso, destacou-se por sua determinação. Se tornou um jogador vitorioso, com fome de conquistas e com uma concentração titânica para conquistar seus objetivos.

Português ganhou tudo que disputou na Espanha (AFP/Gabriel Bouys/Getty Images)

E foi por essa gana de vencer que a Juventus foi em busca do craque português. Nas últimas temporadas, o clube bianconeri domina o futebol italiano, mas costuma bater na trave quando o assunto é Liga dos Campeões. Em 2017-18, foram eliminados justamente pelo Real Madrid, nas quartas de final, com Ronaldo marcando três gols em dois jogos e um deles em uma bicicleta memorável. Na final anterior, também perderam para os galáticos e com dois tentos do atacante.

A chegada do camisa 7 deve marcar a virada de página nesse sentido, já que as pretensões de ambas as partes formam um casamento perfeito. Além do atleta desejar ser ainda maior, há em primeiro lugar a ambição do clube em voltar ao ponto mais alto do futebol europeu, onde só chegou em duas oportunidades. A liderança e qualidade do gajo, aliada ao já estrelado elenco juventino, deverá fazer com que a supremacia mude de Madrid para Turim.

Sua capacidade mental é a principal arma bianconeri para tentar o título europeu. Foi essa mentalidade vencedora que faltou ao time de Massimiliano Allegri em muitos momentos durante os últimos anos, mesmo após a sequência de conquistas nacionais. Agora, o treinador terá com o português a referência técnica e a liderança para alcançar vôos ainda mais longos.

Outro ponto que eleva a chegada de Ronaldo a Juventus é o marketing. Sem ser apresentado oficialmente, ele já rendeu milhões aos cofres da Juventus. Camisas e produtos oficiais do astro português começaram a ser comercializados. O clube italiano solicitou a Adidas, fornecedora de materiais esportivos, três milhões de camisas a mais do que a leva prevista.

O craque ainda atrai mais publicidade e claro, os direitos de transmissão ao redor do mundo procurarão a cada instante tê-lo. Ademais, o jogador ainda é um ganho midiático, pela imprensa e pelos torcedores.

Cristiano Ronaldo foi o principal assunto dos jornais italianos (AFP/Miguel Medina/Getty Images)

Por fim, Juventus e Cristiano Ronaldo devem encabeçar uma parceria muito vitoriosa e marcante. Desde a contratação de outro Ronaldo, o fenômeno, pela Internazionale não havia um negócio tão impactante para o futebol italiano. No caso do brasileiro, foram poucos títulos, mas uma história de gratidão entre o atacante e os torcedores. Resta agora acompanhar os capítulos da trajetória do português em um dos maiores clubes do Calcio.