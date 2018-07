Jogo Croácia x Inglaterra AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

INCIDENCIAS: Jogo válido pela semifinal da Copa do Mundo 2018. A partida ocorrerá no Luzhniki Stadium, ás 15H00 no Horário de Brasília.

Não saia torcedor. Alguns minutos antes do apito inicial da partida voltaremos com todos os detalhes para que você perca nada da partida.

Quase três quartos das seleções classificadas para a Copa de 2018 (17/23) ainda não haviam nascido na última vez em que a Inglaterra apareceu nas semifinais (4 de julho de 1990), com Danny Rose nascido apenas um dia após a vitória dos ingleses contra Camarões. O jogador mais jovem da Croácia na sua equipa - Duje Caleta-Car - tinha apenas 1 ano e 9 meses de idade quando a Croácia apareceu pela última vez nos últimos quatro (8 de Julho de 1998).

A Croácia foi soberana no Grupo D, vencendo seus três jogos, em destaque a goleada por 3 x 0 contra a Argentina. Na fase final, empatou contra Dinamarca e Rússia, levando as duas partidas para as penalidades e Subasic sendo o Herói das classificações.

A Croácia acredita que pode lidar com Harry Kane depois de "parar Messi" na fase de grupos. Zlatko Dalic, sem dúvida, acredita em sua equipe, mas quanto mais energia seus jogadores deixaram? O Vatreni jogou 240 minutos em seis dias e jogadores exaustos representam o maior problema para o técnico da Croácia. Além disso, sua equipe marcou nove gols até o momento, com oito artilheiros diferentes contribuindo. Isso é ótimo para Dalic, mas o treinador está, sem dúvida, procurando uma maior contribuição de seus atacantes.

A Inglaterra chega na semifinal após terminar em segundo lugar no Grupo F, atrás da Bélgica. Nas oitavas, eliminou nos pênaltis a Colômbia e nas quartas convenceu contra a Suécia. Kane é o artilheiro com seis gols e está disputando apenas seu primeiro mundial. Já é o segundo maior artilheiro da seleção na história do mundial, atrás apenas de Gary Lineker com 10 gols.

É improvável que o elenco croata se surpreenda com a equipe de Gareth Southgate, sem preocupações com lesões e com um time titular consistente. A Inglaterra mostrou que pode se adaptar aos diferentes estilos de jogo que enfrentou na Rússia em 2018 até agora e desta vez eles vão se concentrar em conter e superar o perigoso meio-campo da Croácia. Pode ser uma disputa mais fechada, mais fechada do que a Inglaterra gostaria, mas eles se livraram das tentativas da Suécia de restringi-los e permanecerão fiéis ao seu próprio sistema.

O último encontro entre Inglaterra e Croácia foi em 2009, na fase de classificação para a Copa do Mundo 2010. O jogo ocorreu no Wembley Stadium e a vitória foi Inglesa por 5 x 1, com gols de Gerrard (x2), Lampard (x2) e Rooney (Inglaterra) e Eduardo da Silva descontando para a Croácia. Apenas Ivan Rakitic esteve em campo na partida de 2009 dos prováveis titulares do confronto em Moscou.

Com quinze participações em mundiais, a Inglaterra enfrentou seleções europeias 35 vezes e seu retrospecto é mediano, com 13 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Contra a Alemanha, em 1966, conquistou sua única taça.

Se ambos os treinadores forem honestos, admitirão que antes do começo da 2018, eles não teriam previsto chegar a esse estágio. Mas ambos os lados certamente conquistaram seu lugar com performances valentes. A Croácia enfrentou dois épicos extenuantes de 120 minutos, com vitórias por pênaltis nos pênaltis contra a Dinamarca e os anfitriões. A Inglaterra venceu sua própria rodada de pênaltis nos oitavos-de-final contra a Colômbia, vencendo a primeira Copa do Mundo na quarta vez em que pediu para derrotar a Suécia nos oitavos-de-final.

Em cinco edições de copas, a Croácia enfrentou oito vezes seleções europeias e leva boa vantagem no histórico. Foram cinco vitórias (Romênia, Alemanha e Holanda em 1998 / Itália em 2002 e Islândia em 2018), dois empates (Dinamarca e Rússia em 2018) e uma derrota (França em 2008).

Em sua primeira participação em mundiais, a Croácia terminou em terceiro lugar, perdendo a partida de semifinal para a França em 1998. Já a Inglaterra não chega a uma semifinal desde 1990, quando foi eliminada pela Alemanha nos pênaltis. Vale lembrar que em 1990 a Croácia ainda fazia parte da Iugoslávia.

Inglaterra e Croácia jamais se encontraram em confrontos de Copas do Mundo. Foram oito amistosos entre as seleções na história e apenas um dos confrontos foi válido por uma competição internacional: Croácia 2 x 4 Inglaterra na EURO 2004, com gols marcados por Niko Kovac e Tudor (Croácia) e Rooney (x2), Scholes e Lampard (Inglaterra). No histórico, a Inglaterra venceu quatro jogos, a Croácia venceu duas partidas e ocorreu um empate.

De fato, este primeiro encontro da Copa do Mundo entre os dois terá um desfecho histórico. A Croácia foi derrotada pela anfitriã França em 1998, o que significa que nunca chegou à final da Copa do Mundo, enquanto os Três Leões chegaram à final apenas uma vez, quando ergueram seu único troféu da Copa do Mundo há mais de meio século. solo em casa em 1966.

Esta é uma grande semifinal da Copa em formação. Ambos os lados esperaram pacientemente pela sua vez, cada um experimentando o coração partido em edições anteriores desde a última vez que apareceu nos quatro finalistas. A Croácia 'só' teve que esperar 20 anos (semifinalistas na França 1998), enquanto a Inglaterra chegou à semifinal pela última vez há 28 anos na Itália 1990.

O jogo será entre Inglaterra e Croácia, partida que ocorrerá no Luzhniki Stadium, estádio que será destino do vencedor da partida entre Inglaterra x Croácia contra a França na final marcada para o próximo domingo.

A Copa do Mundo 2018 chega na sua última semana e teremos nesta quarta-feira (11), a segunda partida da semifinal do Mundial da Rússia.