Decisivo em vitória da Cróacia, Perisic celebra vaga na final: "Mostramos nosso caráter"

O sonho da Croácia está cada vez mais se tornando realidade. Em uma vitória por 2 a 1, de virada, sobre a Inglaterra, os croatas conseguiram o feito de chegar pela primeira vez em uma final de Copa do Mundo na sua história e agora terão pela forte a forte equipe da França.

A histórica remontada não teria acontecido sem Ivan Perisic. O meia-atacante empatou a partida e foi quem deu o passe para Mandzukic virar o placar já nos acréscimos. Em coletiva após o jogo, ele comentou sobre o grande triunfo.

"Foi um jogo muito difícil, todos sabíamos o que estava em jogo e o quão importante é uma semifinal para um país pequeno como a Croácia", afirmou.

Quem abriu o placar em Moscou foram os ingleses, com um belo gol de falta do lateral Trippier logo no início. Mas Perisic fez questão de igualar o resultado na etapa complementar e levar a partida para o tempo extra. Assim como durante as oitavas contra a Dinamarca e nas quartas contra a Rússia, os croatas foram para a prorrogação, no entanto, não precisaram passar pelo sufoco das penalidades dessa vez.

"Começamos devagar, mas mostramos nosso caráter. Fizemos isso nas duas fases anteriores, quando estávamos com um gol nos dois jogos. Não costumávamos ser tão resistentes", disse o jogador da Internazionale.

A Croácia havia chegado apenas uma vez em uma semifinal da Copa do Mundo, em 1998, quando perderam de virada para a França. Agora, a atual geração, que já superou seus ex-compatriotas, terá a chance de reencontrar a seleção algoz. O meia da Internazionale relembrou aquele momento.

"Vinte anos atrás eu estava em Omis, minha cidade natal. Eu torci para a Croácia, vestindo uma camisa da Croácia, e só podia sonhar em jogar pelo meu país e marcar um dos gols mais importantes para nos mandar pra uma final", comentou.

A final entre França e Croácia acontece no domingo (15), às 12h, no Lujniki, em Moscou.