Arthur chega ao Barcelona e tem entrevista coletiva marcada

Tendo sua apresentação oficial marcada para esta quinta feira (12), o meia brasileiro Arthur já foi visto vestindo as cores do Barcelona nessa quarta (11).

Com um vídeo reproduzido pelas redes sociais do clube catalão, o jogador fala de como está feliz por iniciar essa nova fase de sua carreira. Teve sua saída do Brasil adiada por uns dias por problemas burocráticos para que sua confirmação como jogador do Barcelona fosse concretizada.

Arthur já havia se despedido do Grêmio em uma coletiva dizendo o quanto sempre será grato pelo clube onde foi revelado e ainda espera voltar a vestir a camisa gremista.

Com uma multa rescisória de 400 milhões de euros (1,8 bilhão de reais), o meia chega para ficar seis temporadas com o Barcelona. Com 21 anos e destaque do Grêmio na temporada passada, o volante chamou a atenção do clube espanhol pelo seu belo futebol e características que combinam com o perfil do meio de campo dos espanhóis.

Conquistando a Libertadores em 2017, Copa do Brasil em 2016 e sendo essencial para sua equipe, Arthur atuou em 50 jogos pelo Grêmio, fazendo dois gols.