Arthur vibra com chegada ao Barcelona e não esconde emoção: “Dia mais feliz da minha vida”

O brasileiro Arthur foi apresentado na manhã desta quinta-feira (12) pelo Barcelona no Camp Nou. O jovem passou por exames, assinou contrato, concedeu coletiva de imprensa e já participou do primeiro treinamento pelo novo clube.

Encantado, o volante demonstrou muita felicidade em estar firmando o primeiro contrato com um clube europeu, contou que era um sonho e afirmou ser o dia mais feliz da sua vida profissional.

“Primeiramente, bom dia a todos. Fico muito feliz por este dia mágico que estou vivendo. Sempre foi um sonho de criança, antes mesmo de virar profissional. Sempre foi um clube que quis conhecer, e imagina a minha felicidade quando soube que poderia jogar no Barça. Agradeço a todos, que foram amáveis comigo. Está sendo o dia mais feliz da minha vida. Espero que daqui pra frente seja só felicidade”.

Pela primeira vez em duas décadas o meio-campo culé não terá Andres Iniesta e Xavi Hernández, ídolos e crias de La Masia, categorias de base do clube. Arthur se colocou à disposição de Ernesto Valverde para atuar em qualquer função e evitou comparações com os craques.

“Acho que a comparação não me afeta. Sei muito bem que Iniesta e Xavi são cada um uma pessoa, e eu sou Arthur. Tenho certeza que tenho uma longa trajetória à frente. Sei que eles estão em outro nível, por tudo que fizeram. São pessoas do bem, que fizeram história. E esse é meu objetivo. Com certeza vou trabalhar para quem sabe chegar mais perto deles”.

O jogador se alegrou em poder jogar em clube que se assemelha com suas características. Ele quer desfrutar dos craques e aprender com os momentos complicados que possam vir a acontecer.

"Fico muito feliz, acho que desde sempre tenho essas características do estilo Barcelona. Vindo para um time como esse, só tem a agregar a mim. Vou desfrutar de grandes jogadores e estruturas. Creio que vai ter momentos difíceis, vou tentar aprender a cada dia mais".

Meia e ex-Grêmio, ele é o trigésimo nono (39º) brasileiro a defender as cores blaugranas. Desejo dele é absorver tudo que for passado rápido e trilhar um grande caminho com a camisa do clube catalão.

“Acho que ajuda bastante, porque são outras mentalidades de futebol. O Brasil tem uma, a Espanha tem outra, o Grêmio tem uma, o Barcelona tem outra. Mas acho que esses vídeos que vejo na TV desde sempre, não mudou muito o estilo do Barcelona, se manteve no padrão, e eu sempre acompanhava e assistia os jogos em casa. E isso me ajudou muito. Mas com certeza vou aprender muito mais junto de meus companheiros, e estou certo que todos vão me ajudar, e a comissão técnica vai me passar, e eu tenho que absorver o mais rápido possível e entrar nos trilhos".

Perguntado se faltava algo ao time, Arthur foi direto ao afirmar que não e que as características de jogo dele se encaixam perfeitamente com as que a equipe utiliza ao longo desses anos.

"Acho que não falta nada ao Barça. É um time formado por grandes jogadores. Vou me adaptar o mais rápido possível. Não sei se vocês me conhecem, como controlo o jogo, e minhas características se adaptam muito ao Barça".