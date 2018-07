Barcelona oficializa contratação do zagueiro Clément Lenglet, ex-Sevilla

Google Plus

Dia agitado na Catalunha. Além da apresentação do volante Arthur, o Barcelona anunciou a contratação do zagueiro francês Clément Lenglet, que defendeu o Sevilla na última temporada e esteve cotado para ir à Copa do Mundo.

O clube catalão pagou a multa de € 35,9 milhões pelo defensor. Ele já tem apresentação marcada para esta sexta-feira (13), na sede do clube. Ele concederá sua primeira coletiva de imprensa e assinará contrato.

Falando em contrato, o jogador firmará acordo com os blaugranas até 30 de junho de 2023. Sua nova multa rescisória passará a ser de € 300 milhões, algo em torno de R$ 1,35 bilhões.

O canhotinho que se destacou no Sevilla pela força na marcação e qualidade nas finalizações de bolas paradas se junta a Mina, Piqué, Umtiti e Vermaelen no setor defensivo culé, dando mais uma opção ao técnico Ernesto Valverde.

Lenglet chegou e já falou pelo novo clube. O francês deseja ganhar títulos e crescer, além de ter demonstrado muita alegria em defender o clube.

“Estou muito contente e muito orgulhoso de vestir a camisa do Barça. Quero ganhar títulos aqui e desejo crescer como jogador de futebol”.