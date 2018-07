Bartomeu comemora contratação de Arthur pelo Barcelona: “Estamos muito felizes”

Nesta quinta feira (12), ocorreu a apresentação do meia brasileiro Arthur no Barcelona. Com uma apresentação fechada, devido as obras no Camp Nou, o jogador assinou seu contrato do lado do presidente Josep Maria Bartomeu e do secretário técnico do clube Abidal.

Com a sua chegada, o presidente declara a alegria de ter o 39° brasileiro a fazer parte do seu elenco e espera que o Arthur, possa ter uma história repleta de título e com uma trajetória brilhante como muita outros que vestiram a camisa do Barça.

"Estamos muito felizes por um jovem jogador com o talento de Arthur chegue ao Barça e por seus ídolos serem Xavi e Iniesta. Isso significa que conhece o clube e sua história e temos certeza de que abrirá uma carreira de sucesso. Houve muitos brasileiros que fizeram história no clube. É o 39° e desejamos boa sorte. Ele sabe que ele vem a um clube de demanda máxima, mas aceita o desafio de se esforçar para alcançar o sucesso", disse Bartomeu.

Abidal fala sobre como foi essencial que a vinda do jogador fosse adiantada para que ele pudesse entender melhor o estilo de jogo do clube e que seria bem mais fácil se adaptar em um ambiente do futebol europeu em uma pré-temporada ou invés de chegar no meio da temporada regular, em janeiro, que era o mesmo combinado anteriormente.

"Todos este processo começou há alguns anos. Fizemos análises do trabalho que estava fazendo antes, e todos juntos tomamos a decisão para apoiar a chegada de Arthur, pois vimos o talento e porque é melhor para um jogador começar sua trajetória com uma pré-temporada, não em janeiro, como estava previsto", disse o secretário.

Com a saída de Paulinho, Abidal ressaltou como a chegada do Arthur se tornou ainda mais importante para o elenco. O volante brasileiro voltou ao seu antigo clube chinês Guangzhou Evergrande após uma proposta milionária onde o Barcelona não viu alternativa ao não ser aceitar a transferência do Paulinho.

"A saída de Paulinho foi uma perda para o clube, mas uma boa oportunidade a nível econômico. Para ter esta oportunidade, o jogador teve que tomar sua decisão. Nós temos um elenco, respeitamos jogadores, conversamos com todos. Hoje é a apresentação de Arthur, que joga no meio campo. Seguiremos analisando, trabalhando. Vamos conversar com o treinador, é um trabalho de equipe. A partir daí, tomar decisões. Já temos um time competitivo, saímos da temporada com um doblete e não precisamos mudar muitas coisas", declarou Abidal.