Apesar de derrota, Southgate enaltece campanha da Inglaterra na Copa: "O país está orgulhoso"

A Inglaterra esteve muito perto de voltar à uma final de Copa do Mundo. Após sair na frente contra a Croácia, o English Team permitiu a virada dos adversários e perdeu a vaga na prorrogação: 2 a 1. O abatimento em campo foi evidente. Em contrapartida, o treinador Gareth Southgate foi só elogios para seu time e para a campanha feita na Rússia.

Em entrevista coletiva, o comandante inglês falou sobre o clima de tristeza que tomou o vestiário após a derrota, mas enfatizou que os jogadores devem se sentir orgulhosos pela bela campanha no Mundial.

"No momento ainda estamos sofrendo pela derrota. Ninguém esperava chegar tão longe. E chegar aqui e jogar tão bem quanto jogamos no primeiro tempo... O vestiário vive um momento difícil. É incrível o que este grupo de jogadores fez. E a reação da torcida comparada há dois anos mostra que as coisas podem ser positivas. O país está orgulhoso do resultado e de como chegamos. Com o tempo vamos tirar boas lições disso. Mas ainda precisamos sofre um pouco. Eu estou incrivelmente orgulhoso do que eles fizeram. Eles quebraram uma grande quantidade de barreiras nos últimas semanas", disse.

Southgate comentou o belo início de sua equipe, que abriu o placar logo aos cinco minutos e poderia ter ampliado a vantagem, e na queda de performance no segundo tempo, onde os ingleses perderam o domínio da partida.

"Eu preciso ver o jogo de novo. O time deu tudo. Houve um período no segundo tempo em que perdemos o controle da posse, o jogo ficou muito de gol a gol. Eu acho que agora é hora de sermos fortes como grupo, ter tempo para refletir sobre a nossa performance. Mas este time foi brilhante durante o torneio e eu não posso pedir mais deles do que deram nas últimas três semanas", contou.

O treinador definiu a partida contra a Bélgica - valendo a disputa pelo terceiro lugar - como "um jogo que ninguém quer jogar", mas que a seleção entrará em campo querendo orgulhar ainda mais seus torcedores.

"O progresso que tivemos em desempenho e união do grupo foram muito positivas. Um time inexperiente como o nosso tem que passar por coisas assim para ficar melhor. Até virar um time vencedor, precisa passar por barreiras como as que enfrentamos nas últimas semanas. É preciso reconhecer que seria uma ótima oportunidade para nós. Mas queremos ser um time que vai chegar em semifinais, finais, quartas de final. Provamos que é possível. Provamos para nós mesmos e para o nosso país. Agora temos um novo nível de expectativa. Eles ainda vão ficar mais experientes a nível internacional. Eu não poderia estar mais orgulhoso do que eles fizeram", afirmou.

O ex-jogador da Seleção Inglesa enfatizou o potencial que essa nova geração tem, e que os jogadores ainda irão evoluir muito, podendo vir a colher bons frutos futuramente.

"Temos que tirar o máximo do time que nós temos. A habilidade do time, o estilo de jogo, nós evoluímos muito em pouco tempo. Não somos perfeitos, não somos um time pronto. Contra times melhores, não conseguimos ganhar. Mas há muitos jogos que antes não conseguíamos ganhar. Temos que ver isso. Temos jogadores muito jovens, e isso torna o futuro animador. O estilo de jogo pode evoluir ainda mais. Nós jogamos ofensivamente, criamos muitas chances em todos os jogos. Para mim, foi tudo mais positivo do que negativo", analisou.

Southgate fez questão de elogiar a Croácia, citando os pontos positivos que justificam essa campanha histórica, a melhor da Seleção Croata em Copas.

"A Croácia é um time excelente, com jogadores muito experientes. A maioria deles já esteve envolvida em grandes jogos. Nós sabíamos que eles lutariam. Nós conseguimos passar por isso, nos recompusemos depois do gol. Eles merecem grande crédito por terem criado as chances que os levaram ao segundo gol. Isso diz muito sobre o time que eles têm", destacou.

Por fim, o comandante relacionou a dor sofrida com essa derrota com a necessidade de seguir em frente e assimilar os ensinamentos que esses momentos proporcionam.

"Nós perdemos um jogo importante e não quero ir embora disso tão rápido. Temos que pensar sobre a oportunidade que nós perdemos. Eu quero que os jogadores lembrem disso para sempre. Tivemos uma experiência incrível. É sobre isso que esporte deveria ser: você dá tudo de si, cria amizades no seu time, joga por seu país, joga de uma maneira que se conecta com os fãs. E nós fizemos isso. Se você leva alegria para casa, como nós fizemos... Com o tempo, vamos olhar para isso como um progresso que nós fizemos", concluiu.

A Inglaterra disputará o terceiro lugar contra a Bélgica, no sábado (14), às 11h (horário de Brasilia), em São Petersburgo.