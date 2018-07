Fiorentina confirma contratação de zagueiro Ceccherini, ex-Crotone

Google Plus

A Fiorentina anunciou nesta sexta-feira (13), a contratação do zagueiro Federico Ceccherini, 26 anos, para a temporada 2018-19. O defensor atuou nas últimas duas temporadas pelo Crotone, na Serie A, e participou de 72 das 78 partidas do clube calabrês na elite do futebol italiano nos últimos dois anos - 35 jogos em 2016-17 e 37 em 2017-18.

A Viola pagou cerca de € 4,5 mi ao Crotone, que mantém 20% dos direitos de uma futura venda do zagueiro. A força na bola aérea e a capacidade de antecipação são as principais características do defensor de 1,86m. Ceccherini já se juntou aos companheiros em Moena, norte da Itália, onde a Fiorentina faz sua pré-temporada.

Ceccherini começou a carreira na sua cidade natal, onde defendeu o Livorno - curiosamente uma cidade próxima de Florença, casa da Fiorentina. Atuou por empréstimo pela Pistoiese em 2011-12, e depois voltou ao time de origem, onde fez 122 jogos. Em 2016, acertou com o Crotone para a disputa da Serie A.

A Fiorentina chega agora a três contratações nesta janela. Além de Ceccherini, o goleiro Alban Lafont, ex-Toulouse, e o zagueiro Dávid Hancko, ex-Zilina, já foram anunciados. A Viola estreia na temporada em duas semanas, no dia 26 de julho pela segunda fase preliminar da Uefa Europa League, para enfrentar o vencedor do confronto entre Banants Yerevan, da Armênia, e Sarajevo, da Bósnia.